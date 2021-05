Κόσμος

Κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία για συνεργασία με το ISIS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καμπάνα" για σημαντικές οικονομικές συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος

Την επιβολή κυρώσεων εναντίον τριών φυσικών προσώπων και μιας εταιρείας που έχει έδρα στην Τουρκία ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, καθώς αποφαίνεται ότι είχαν σημαντικές οικονομικές συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Οι αμερικανικές Αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα πρόσωπα και η εταιρεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διασύνδεση του ISIS με δίκτυο διεθνών χρηματοδοτών. Όπως σημειώνουν, οι συγκεκριμένες διευκολύνσεις επέτρεψαν στην τρομοκρατική οργάνωση να αποκτήσει πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μέσης Ανατολής.

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Διευθύντρια του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, Αντρέα Γκάκι, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για να αποτρέψει την επανεμφάνιση του ISIS και να καταστρέψει τα δίκτυα χρηματοδότησης του.

Κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα

Στον Alaa Khanfurah με την κατηγορία ότι παρείχε ουσιαστική οικονομική, υλική και τεχνολογική βοήθεια στο ISIS κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020. Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η επιχείρηση χρηματικών υπηρεσιών του Khanfurah, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία, μετέφερε χρήματα σε μέλη του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία. Μάλιστα, εκτιμάται ο Khanfurah χρησίμευσε ως βασικός διαμεσολαβητής στη διευκόλυνση της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των ανώτερων ηγετών του ISIS την διετία 2017-2019.

Στον Ibrahim Ali Awad al-Fay για την ιδιοκτησία της εταιρίας Al-Fay, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία και κατηγορείται ότι παρείχε ουσιαστική βοήθεια στο ISIS.

Στον Idris al-Fay, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση στο Ιράκ, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την εταιρεία Al-Fay για να διευκολύνει την παγκόσμια διανομή κεφαλαίων για λογαριασμό του ISIS. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι ο Idris al-Fay χρησιμοποίησε την εταιρία για να κάνει διαμεσολάβηση μεταξύ των ξένων χρηματοδοτών και του ISIS.

Κυρώσεις σε εταιρεία με έδρα την Τουρκία

Στην εταιρεία Al-Fay, η οποία έχει έδρα στην Τουρκία, για την παροχή οικονομικής, υλικής και τεχνολογικής υποστήριξης στο ISIS.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσανατολικό: Αιματοχυσία σε Ισραήλ και Γάζα

Κορονοϊός: Η “αθηναϊκή” μετάλλαξη προβληματίζει τους επιστήμονες

Ολλανδός έφερε τη Σαντορίνη… στην αυλή του (βίντεο)