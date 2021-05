Αθλητικά

Χάρι Κέιν: Φεύγει από την Τότεναμ!

Σαν… βόμβα έσκασε η είδηση ότι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του αγγλικού ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να αλλάξει φανέλα.

“Βόμβα” από το Sky Sports, καθώς σύμφωνα με το έγκυρο βρετανικό μέσο, ο Χάρι Κέιν ανακοίνωσε στην Τότεναμ την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι!

Κάτι που εάν συμβεί, αυτόματα στο παιχνίδι της απόκτησής του θα μπουν σχεδόν όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, μιας και ήδη οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ και η Τσέλσι έχουν εκδηλώσει ανοιχτά το ενδιαφέρον τους για τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας.

Η ουσία είναι ότι αυτό που κυκλοφορούσε ως φήμη το τελευταίο διάστημα, προερχόμενη από τη δυσαρέσκεια που φέρεται να είχε ο παίκτης με την κατάσταση που επικρατεί στην Τότεναμ και την αδυναμία που παρουσιάζει η ομάδα να γίνει πρωταγωνίστρια εντός κι εκτός των συνόρων, τώρα φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη υπόσταση.

Με βάση το ρεπορτάζ του Sky Sports, ο Κέιν φέρεται να ενημέρωσε τους ανθρώπους του συλλόγου για την επιθυμία του να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη, χωρίς προς το παρόν να έχει γίνει γνωστή η αντίδραση του συλλόγου στο αίτημα του κορυφαίου παίκτη.

Εξυπακούεται ότι εφόσον η στάση του Κέιν πάρει επίσημη μορφή, τότε οι “μνηστήρες” που θα προκύψουν θα είναι πολλοί. Τόσο μέσα από το Νησί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι), αλλά κι έξω από αυτό, με τις Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν να έχουν κατά καιρούς εκφράσει ανοιχτά το ενδιαφέρον τους για τον διεθνή άσο σε περίπτωση που τεθεί θέμα αποχώρησής του από το Λονδίνο.

Σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Κέιν στην παρούσα φάση δείχνει να προτιμά να συνεχίσει σε ομάδα της Premier League. Πριν από περίπου έναν χρόνο, οι άνθρωποι της Τότεναμ είχαν πείσει τον 27χρονο να παραμείνει στους “Spurs” και για τη σεζόν που τελειώνει (και τότε είχε αρκετούς ενδοιασμούς) τονίζοντάς του τις προθέσεις τους να κάνουν την ομάδα άκρως ανταγωνιστική. Αυτό, τουλάχιστον, εφέτος δεν έγινε, με τον Τότεναμ να μένει εκτός τίτλου σχετικά γρήγορα, ενώ παρά το καλό της ξεκίνημα, αποκλείστηκε στα νοκ άουτ του Europa League από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι διοικούντες φαίνεται πως αυτή την φορά δεν έχουν κάτι χειροπιαστό για να πείσουν τον Κέιν να παραμείνει...

Στην 7η σεζόν που διανύει με την Τότεναμ, ο Κέιν δεν έχει πανηγυρίσει κάποιο τρόπαιο, έχοντας ως κορυφαία στιγμή την παρουσία του στον τελικό του Champions League το 2019, όπου οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν με 2-0 από την Λίβερπουλ.

