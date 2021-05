Κόσμος

Μεσανατολικό - Μπάιντεν: εξέφρασε την υποστήριξή του σε κατάπαυση πυρός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε χθες Δευτέρα, στη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την «υποστήριξή» του στην κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ενώ συμπληρώθηκε μία εβδομάδα από την κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σημειώνεται σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος εξέφρασε την υποστήριξή του σε μια κατάπαυση του πυρός», αναφέρει το κείμενο, σε τόνο ιδιαίτερα λιτό, ενώ υψώνονται φωνές στις τάξεις των Δημοκρατικών οι οποίες καλούν τον κ. Μπάιντεν να πιέσει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας. Στη συνδιάλεξη, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνομιλίες σε εξέλιξη με την Αίγυπτο «και άλλους εταίρους» ώστε να υπάρξει εκεχειρία.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, που συνεχίζονται, προκάλεσαν μέσα σε μια μαύρη εβδομάδα πάνω από 200 θανάτους στον παλαιστινιακό θύλακα, χωρίς να διαφαίνεται καμία προοπτική εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο ένοπλος βραχίονας της οποία συνεχίζει τις εκτοξεύσεις ρουκετών.

Ερωτηθείσα στη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών σχετικά με το ορισμένοι στην παράταξη των Δημοκρατικών εκτιμούν πως η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είναι αρκετά αυστηρή έναντι του Ισραήλ, η Τζεν Ψάκι, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, υπεραμύνθηκε της «διακριτικής» αλλά «εντατικής» διπλωματικής προσέγγισης της Ουάσινγκτον στο ζήτημα.

Τη Δευτέρα οι ΗΠΑ εναντιώθηκαν, για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, στην υιοθέτηση ανακοίνωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα καλούσε να υπάρξει «τερματισμός των εχθροπραξιών» μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Το ΣΑ συγκαλείται εκ νέου αύριο, κεκλεισμένων των θυρών.

Αν και ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε στη συνδιάλεξη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι στηρίζει το «δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί», παράλληλα «ενεθάρρυνε» τον ηγέτη της ισραηλινής κυβέρνησης να «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η προστασία των αθώων αμάχων», κατά το δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.