Μεσανατολικό: Ρουκέτες από τον Λίβανο στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως ανταπέδωσε με βομβαρδισμούς του πυροβολικού προς τον Λίβανο.

(εικόνα αρχείου)

O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έξι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ σήμερα το βράδυ, χωρίς ωστόσο να φτάσουν την ισραηλινή επικράτεια.

Ο στρατός είπε πως ανταπέδωσε με βομβαρδισμούς του πυροβολικού προς τον Λίβανο.

Μια πηγή των λιβανέζικων δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε πως βλήματα του ισραηλινού πυροβολικού έπεσαν στην επικράτεια του Λιβάνου.

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως σειρήνες της αεράμυνας που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα της χώρας με τον Λίβανο.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 TV μετέδωσε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε, στη διάρκεια επικοινωνίας του με τον Ιραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την «υποστήριξή» του στην κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ενώ συμπληρώθηκε μία εβδομάδα από την κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σημειώνεται σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

