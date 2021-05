Κόσμος

Εκτελεστικό απόσπασμα ιδρύθηκε στη Νότια Καρολίνα

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του αμερικανικού Νότου, υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών, θέλει να ξαναρχίσουν οι εκτελέσεις έπειτα από παύση 10 ετών στην πολιτεία του.

Εκτελεστικό απόσπασμα ιδρύθηκε στη Νότια Καρολίνα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής, οι καταδικασμένοι στην οποία θα έχουν επίσης την επιλογή να οδηγούνται στην ηλεκτρική καρέκλα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο κυβερνήτης αυτής της πολιτείας του αμερικανικού Νότου.

«Το Σαββατοκύριακο, επικύρωσα νόμο που θα επιτρέψει στην πολιτεία να εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων αξίζει να κλείνουν οι υποθέσεις και να αποδίδεται δικαιοσύνη όπως ορίζει ο νόμος. Τώρα, μπορούμε να τους το προσφέρουμε», ανέφερε ο Χένρι ΜακΜάστερ σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης, υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών, θέλει να ξαναρχίσουν οι εκτελέσεις έπειτα από παύση 10 ετών στην πολιτεία του, εξαιτίας της έλλειψης των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στις εκτελέσεις με θανατηφόρες ενέσεις. Ο νόμος, ο οποίος υπεγράφη την Παρασκευή, ορίζει πως η ηλεκτρική καρέκλα μπορεί να είναι η πρώτη επιλογή ενός θανατοποινίτη αντί της θανατηφόρας ένεσης, ενώ εγκρίνει επίσης την ίδρυση εκτελεστικού αποσπάσματος, που θα είναι η δεύτερη επιλογή. Η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση θα αποκτήσει ξανά προτεραιότητα όταν οι απαραίτητες χημικές ουσίες είναι διαθέσιμες και πάλι, σύμφωνα με το κείμενο. Ως εδώ, οι θανατοποινίτες μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα στην ηλεκτρική καρέκλα και τη θανατηφόρα ένεση. Η τελευταία επιλογή ήταν αυτόματη εάν αρνούνταν να επιλέξουν.

Η οργάνωση αρωγής στους φυλακισμένους Incarcerated Outreach Network, η οποία εδρεύει στη Νότια Καρολίνα, κατήγγειλε μέσω Twitter τη «φρικιαστική, σοκαριστική, αποτροπιαστική» απόφαση. Για τον αντιπρόσωπο της ισχυρής οργάνωσης υπεράσπισης των αστικών και ατομικών δικαιωμάτων ACLU στην πολιτεία, τον Φρανκ Νακ, η Νότια Καρολίνα «βρήκε τρόπο να ξαναρχίσει τις εκτελέσεις» στο πλαίσιο ενός «συστήματος ρατσιστικού, αυθαίρετου και επιρρεπούς σε λάθη». «Η δικαιοσύνη της Νότιας Καρολίνας κάνει λάθη, αλλά η θανατική ποινή είναι αμετάκλητη», πρόσθεσε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, υπογραμμίζοντας πως οι έγχρωμοι αντιπροσωπεύουν πάνω από τους μισούς θανατοποινίτες μολονότι δεν ξεπερνούν το 27% των κατοίκων της πολιτείας.

Η ηλεκτρική καρέκλα, γνωστή ως «Old Sparky», δεν χρησιμοποιείται από το 2008, ενώ η τελευταία εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση έγινε το 2011, σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών της πολιτείας και τοπικά ΜΜΕ. Η Νότια Καρολίνα είναι η τέταρτη αμερικανική πολιτεία που επαναφέρει την εφαρμογή της θανατικής ποινής με εκτελεστικό απόσπασμα, μετά τον Μισισιπή, την Οκλαχόμα και τη Γιούτα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Κέντρο Ενημέρωσης για τη Θανατική Ποινή (Death Penalty Information Center, DPIC). Μόνο τρεις θανατοποινίτες έχουν οδηγηθεί μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα – όλοι τους στη Γιούτα – αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε εκ νέου το 1976 να επιβάλλεται και να εφαρμόζεται η εσχάτη των ποινών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Κέντρο.