Κορονοϊός – Ινδία: Ρεκόρ θανάτων το προηγούμενο 24ωρο

Σαρώνει την χώρα ο ιός. Ξεπέρασε το επίπεδο των 25 εκατομμυρίων ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 που έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά στην Ινδία ξεπέρασε σήμερα το επίπεδο των 25 εκατομμυρίων.

Οι μολύνσεις που καταγράφηκαν σε 24 ώρες ανήλθαν σε 263.533, επίπεδο που σήμανε τη συνέχιση της πτωτικής τάσης που υποδεικνύουν τα επίσημα δεδομένα τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η χώρα της Ασίας έγινε η δεύτερη που ξεπέρασε το τρομακτικό αυτό ορόσημο.

Το προηγούμενο 24ωρο εξάλλου σημειώθηκε νέο τραγικό ρεκόρ 4.329 θανάτων εξαιτίας της COVID-19.

Με βάση τα επίσημα δεδομένα, ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο γιγαντιαίο κράτος των 1,3 δισεκ. κατοίκων έχει φθάσει τους 278.719 νεκρούς επί συνόλου 25,23 εκατ. μολύνσεων.

Ειδικοί επισημαίνουν τις τελευταίες ημέρες ότι οι επίσημοι αριθμοί είναι αναξιόπιστοι, εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς αριθμού τεστ στις αγροτικές περιοχές της επαρχίας, όπου ο νέος κορονοϊός εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα.

Η Ινδία πλήττεται –εδώ και μήνες πλέον– σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο από την πανδημία, καθώς το παραλλαγμένο στέλεχος του SARS-CoV-2 που αρχικά ταυτοποιήθηκε στη χώρα αυτή προκάλεσε έκρηξη των κρουσμάτων σε ημερήσια βάση: ξεπέρασαν επανειλημμένα το όριο των 400.000 το προηγούμενο διάστημα.

