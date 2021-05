Αθλητικά

Πόλο - Ολυμπιακός: Πρωταθλητής για 9η σερί χρονιά (εικόνες)

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό των πλέι-οφ, και με 3-1 νίκες διατήρησαν για ακόμη μία χρονιά τα «σκήπτρα» στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Τον ένατο συνεχόμενο τίτλο της, 25ο από καταβολής Α1 και 34ο συνολικά (από την ίδρυση της κολυμβητικής ομοσπονδίας - τότε ΕΚΟΦ) πανηγύρισε η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 12-9 της Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά, στον τέταρτο τελικό των πλέι-οφ, και με 3-1 νίκες διατήρησαν για ακόμη μία χρονιά τα «σκήπτρα» στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς πόλο με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην επίθεση και προηγήθηκε 5-2 λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, έχοντας 3/5 στον παίκτη παραπάνω, αλλά και ένα εύστοχο πέναλτι από τον Γενηδουνιά. Στη συνέχεια, όμως, τα προβλήματα που ταλαιπώρησαν τους «ερυθρολεύκους» σε όλη τη σειρά των τελικών έκαναν ξανά την εμφάνισή τους, με την ομάδα του Χρβόγε Κόλιανιν να βελτιώνει αισθητά την άμυνά της και να επιστρέφει γρήγορα, ισοφαρίζοντας σε 5-5 με τον Μπάσιτς. Η αντεπίθεση της Βουλιαγμένης δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Λόζινα έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους λίγο πριν λήξει το ημίχρονο (7-6) και στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου ο Καλογερόπουλος πέτυχε σε κόντρα το 8-6.

Κάπου εκεί, κι ενώ ο ΝΟΒ έμοιαζε να ελέγχει το ματς, ήρθε η μεγάλη αντεπίθεση του Ολυμπιακού που έκρινε και τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Μάριος Καπότσης έδωσε το έναυσμα με γκολ από την περιφέρεια, ο Μουρίκης σε παίκτη παραπάνω ισοφάρισε και ο Σκουμπάκης, ξανά σε φάση με αριθμητικό πλεονέκτημα, έδωσε προβάδισμα στους Πειραιώτες (9-8) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η «ερυθρόλευκη» άμυνα είχε σφίξει σαν... τανάλια, η ψυχολογία είχε γυρίσει για τα καλά και τα σουτ των Χρυσοσπάθη και Γενηδουνιά «κλείδωσαν» τη νίκη για τους γηπεδούχους. Το σερί έφτασε το 6-0 με γκολ του Γενηδουνιά στην κόντρα, για να διαμορφώσει απλά ο Καλογερόπουλος στο τελικό 12-9, με το οποίο η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου (και ο ίδιος προσωπικά) πανηγύρισαν το ένατο συνεχόμενο πρωτάθλημά τους, σίγουρα πιο δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 1-4, 3-1, 3-1

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Ντάουμπε, Σκουμπάκης 2, Γενηδουνιάς 4, Αργυρόπουλος, Πρέκας, Δερβίσης, Κάκαρης 1, Μουρίκης 2, Καπότσης 1, Χρυσοσπάθης 2, Ίρβινγκ, Γαλανόπουλος

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Χρβόγε Κόλιανιν): Τζωρτζάτος, Μυλωνάκης 1, Αλαφραγκής, Γκιουβέτσης 1, Τρούλος 1, Γούβης, Αφρουδάκης, Καλογερόπουλος 3, Χαλυβόπουλος, Κουρούβανης, Λόζινα 2, Μπάσιτς 1, Ανδρεάδης, Τσαταλιός, Βλάσσης

