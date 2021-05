Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης: δεν ήταν επαγγελματίες, έκαναν λάθη οι δράστες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα λάθη που "βλέπει" η ΕΛΑΣ στον τρόπο που έδρασαν οι εγκληματίες στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών.

Για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε για τα λάθη που έκαναν οι δράστες, τονίζοντας ότι δεν ήταν επαγγελματίες. “Η παραμονή τους στο χώρο δημιουργεί θέματα που μπορεί να είναι εις βάρος τους. Επίσης, η άσκηση βίας αφήνει DNA” είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Λάθος ήταν και η επιλογή των όπλων που χρησιμοποίησαν, ένα πιστόλι και ένα περίστροφο. Συνήθως, αυτοί οι εγκληματίες, που τελούν τέτοια εγκλήματα, δεν χρησιμοποιούν περίστροφο γιατί το περίστροφο παίρνει λίγες σφαίρες. Αν μπουν σε μια διαδικασία συμπλοκής με την αστυνομία, θα ρίξουν πέντε, έξι σφαίρες και μετά θα χρειαστούν χρόνο να γεμίσουν ξανά” πρόσθεσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Σε ερώτηση για την πορεία των ερευνών, όσον αφορά στη δολοφονία του Γιώργου Καραΐβάζ απάντησε: “Στο οργανωμένο έγκλημα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και πίσω από την υπόθεση Καραϊβάζ υπάρχουν επαγγελματίες δολοφόνοι. Εκεί υπάρχει μια ομερτά, κλειστά στόματα και δυσκολίες για την αστυνομία”.