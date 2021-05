Κόσμος

Κολομβία: Δεκάδες νεκροί στις διαδηλώσεις κατά της φορολογικής μεταρρύθμισης του Ντούκε (βίντεο)

"Βράζει" η Κολομβία για το φορολογικό. Τουλάχιστον 50 νεκροί, πάνω από 500 τραυματίες σε διαδηλώσεις.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά δημόσια κτίρια καταστράφηκαν σε άλλη μια νύχτα διαδηλώσεων και βίαιων επεισοδίων στη νότια Κολομβία, θέατρο εδώ και είκοσι ημέρες μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της κυβέρνησης και ταραχών.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άνδρας υπέκυψε αφού τραυματίστηκε στη διάρκεια των συγκρούσεων που ξέσπασαν σε επίθεση εναντίον τριών εγκαταστάσεων της αστυνομίας στον δήμο Γιούμπο (Κάλι, νοτιοδυτικά).

Παράλληλα, δημόσια κτίρια και υποκαταστήματα τραπεζών καταστράφηκαν στην πόλη Λα Πλάτα (νότια), όπου τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί.

«Οι κάτοικοι της Γιούμπο ήθελαν να κάνουν πορεία ειρηνικά, όμως κάποιοι ήθελαν να προκαλέσουν χάος», είπε χθες Δευτέρα σε κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό ο Τζον Χάιρο Σανταμαρία, ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας πως υπάρχουν δεκαέξι τραυματίες, κάποιοι από τους οποίου είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία από την πλευρά της έκανε λόγο για έξι τραυματίες στις τάξεις της, υποστηρίζοντας ότι έγιναν στόχος ανθρώπων που έφεραν «πυροβόλα όπλα».

Τα επεισόδια σημειώθηκαν έπειτα από συνάντηση την Κυριακή στην Μπογοτά της κυβέρνησης και της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των διαδηλωτών για να αναζητηθεί λύση στην κρίση που εκδηλώθηκε την 28η Απριλίου.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Εθνική Απεργιακή Επιτροπή –που πάντως δεν εκπροσωπεί όλους τους τομείς της κοινωνίας που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης– αναμενόταν να ξαναρχίσουν χθες Δευτέρα στις 14:00 (22:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την Επιτροπή αυτή, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, άλλοι 578 έχουν τραυματιστεί, οι 37 στα μάτια, 524 έχουν εξαφανιστεί και 21 γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική βία τις τελευταίες 20 ημέρες.

Ένας αστυνομικός έχει σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, στο οποίο υπάγονται οι δυνάμεις επιβολής της τάξης στην Κολομβία. Η ίδια πηγή κάνει λόγο για πάνω από 1.500 τραυματίες, αστυνομικούς και πολίτες.

Συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και άλλες συλλογικότητες που ανήκουν στην Επιτροπή αξιώνουν «να τερματιστεί η βία εναντίον των διαδηλωτών».

Ο συντηρητικός πρόεδρος Ιβάν Ντούκε λέει πως καταδικάζει «ρητά και σθεναρά τις καταχρήσεις από μέρους των δυνάμεων ασφαλείας», ωστόσο από την πλευρά του αξιώνει να τερματιστούν οι αποκλεισμοί δρόμων, που έχουν παραλύσει τον εφοδιασμό αρκετών πόλεων.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση ανέφερε πως οι αποκλεισμοί αυτοί έχουν κοστίσει 1,6 δισεκ. δολάρια στην οικονομία και έχουν εμποδίσει τη μεταφορά 700.000 τόνων τροφίμων.

Ο κ. Ντούκε είπε πως διέταξε να «αυξηθούν όλες οι επιχειρησιακές δυνατότητες των δυνάμεων ασφαλείας στο πεδίο προκειμένου σε συντονισμό με τους δημάρχους και τους νομάρχες να αρθούν τα οδοφράγματα στους δρόμους της χώρας μας με αυστηρή τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η μεγάλη μαζική κινητοποίηση στην Κολομβία συγκλονίζει τη χώρα, η οικονομία της οποίας έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από τον αντίκτυπο της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Έναυσμα των διαδηλώσεων αρχικά ήταν αμφιλεγόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο γρήγορα μπήκε στο συρτάρι, ωστόσο η κινητοποίηση συνεχίστηκε, με αιτήματα να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες, να προωθηθεί μεταρρύθμιση στην αστυνομία, να ακυρωθούν σχέδια για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης και να υποστηριχθεί η ειρηνευτική διαδικασία.

Η υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του κ. Ντούκε παραιτήθηκαν εξαιτίας των διαδηλώσεων και των αιματηρών ταραχών.

