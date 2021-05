Οικονομία

Σκρέκας: Οι 8 άξονες της στρατηγικής μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αποτελεί το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τους άξονες της στρατηγικής μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κατοικιών ως το 2030, μέσω προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ», πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Η παρουσίαση θα γίνει σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί επίσης η εκπόνηση νέου ενεργειακού σχεδιασμού, στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έθεσε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030, ως προς τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί η Ελλάδα. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αποτελεί το Ταμείο Ανάκαμψης, δεδομένου ότι η πλειονότητα των πόρων (σχεδόν 40%) θα κατευθυνθούν σε δράσεις που υποστηρίζουν την πράσινη ανάκαμψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η στρατηγική μετάβασης περιλαμβάνει 8 άξονες που κωδικοποιούνται ως εξής:

1. Απολιγνιτοποίηση: όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ θα αποσυρθούν ως το 2023, ενώ η -υπό κατασκευή- μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου το 2025, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Παράλληλα εφαρμόζεται το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με πόρους άνω των 5 δισ. ευρώ για τις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τη διακοπή της λιγνιτικής δραστηριότητας.

2. Αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον στο 61% έως το 2030. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η ολοκλήρωση του Υδροηλεκτρικού της Μεσοχώρας στον Αχελώο μετά την απεμπλοκή του, καθώς είχε μείνει ημιτελές εδώ και χρόνια.

3. Η ανάδειξη νέων «πράσινων» νησιών, μετά την Τήλο και τον Αη Στράτη, που μπορούν να αποτελέσουν διεθνή παραδείγματα για υψηλή διείσδυση ΑΠΕ και απεμπλοκή από τα ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή ενέργειας και τις μεταφορές.

4. Περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Μετά τις Κυκλάδες και την Κρήτη, παίρνουν σειρά τα Δωδεκάνησα (Κάρπαθος, Ρόδος, Σύμη, Κως-Κάλυμνος, Πάτμος και Αρκιοί) και το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Σκύρος, Λέσβος, Χίος -Ψαρά, Σάμος - Φούρνοι - Θύμαινα, Ικαρία και Αγαθονήσι).

5. Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της χώρας.

6. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Εντός του καλοκαιριού θα ανακοινωθούν προγράμματα για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ειδική πρόβλεψη για τον τουριστικό κλάδο και με αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής προκειμένου οι πόροι να διοχετεύονται κατά προτεραιότητα στα κτίρια με μεγαλύτερη ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης. Ως το 2030 εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστούν 600.000 κτίρια.

7. Επένδυση σε νέες τεχνολογίες όπως είναι η αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, το υδρογόνο.

8. Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, με στόχο το 2030 ένα στα τρία νέα οχήματα που κυκλοφορεί στη χώρα να είναι ηλεκτρικό.

