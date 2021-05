Οικονομία

Γεωργιάδης για γάμους: Εισηγούμαστε στα κτήματα να καταργηθεί το όριο των 100 ατόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την ενίσχυση στην εστίαση και τον τουρισμό, αλλά και τη στήριξη σε μικρές επιχειρήσεις. Τα οφέλη από το πρόγραμμα "Γέφυρα 2".

«Η πανδημία είναι εδώ και πρέπει να προσέχουμε» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και χαρακτήρισε «καταστροφικό για την Ελλάδα ένα πισωγύρισμα», μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» . Σχολιάζοντας τις εικόνες χαλάρωσης του κόσμου το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο κ. Γεωργιάδης, είπε πως «είναι κατανοητό το ξέσπασμα του κόσμου», ωστόσο σημείωσε «πάμε προοδευτικά προς την ελευθερία. Τα μέτρα χαλαρώνουν αλλά δεν καταργούνται.».

Για την ενίσχυση στην εστίαση ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «όσοι κάνουν αίτηση επιτυχώς θα πάρουν τα χρήματα τους μέσα σε 4 εβδομάδες» ενώ ανέφερε ότι κάποιος μπορεί να κάνει την αίτηση μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Σχετικά με το πρόγραμμα για την ενίσχυση του τουρισμού ανέφερε ότι «μπορεί και σήμερα να έρθει η έγκριση από την ΕΕ. Όπως είπε η ενίσχυση στον τουρισμό θα είναι «γενναία και μη επιστρεπτέα».

Απαντώντας στο θέμα για τον αριθμό των self test που είναι υποχρεωτικά ανά εβδομάδα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι οι λοιμωξιολόγοι θέλουν δυο τεστ την εβδομάδα». Ωστόσο, ανέφερε ότι «στα πρακτικά της επιτροπής αναφέρεται «ένα υποχρεωτικό τεστ, αλλά συνίσταται δυο».

Σχετικά με τα κτήματα για γάμους και δεξιώσεις ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «θέλουμε να πείσουμε τους ειδικούς να μην υπάρχει το όριο των 100 ατόμων» και πρόσθεσε ότι αύριο θα εξεταστεί το θέμα στην επιτροπή. Τόνισε ακόμα ότι «το όριο των 100 ατόμων δεν έχει νόημα όταν δεν ισχύει στα εστιατόρια».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το θέμα για «χορό στην πίστα θα εξεταστεί πολύ αργότερα», ωστόσο, όπως είπε «για τις δεξιώσεις θα εισηγηθούμε να υπάρχει μουσική όχι χορός.»

Ανέφερε ακόμα ότι «οι εσωτερικοί χώροι στην εστίαση θα ανοίξουν όταν φτάσουμε στο 50% των εμβολιασμένων με την πρώτη δόση». «Όταν εμβολιαστούμε όλα θα τελειώσουν, όπως έγινε στο Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και κάλεσε τους πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν.

Για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», είπε προβλέπει «ευνοϊκές ρυθμίσεις στις οφειλές και κούρεμα στην βασική οφειλή», και σημείωσε ότι από αυτό το πρόγραμμα θα έχουν «μεγάλο όφελος και οι ενήμεροι και οι υπόχρεοι».

Παράλληλα, έκανε λόγο για συμφωνία με το ΤΣΜΕΔΕ ώστε να δοθούν εγγυημένα δάνεια στους μηχανικούς, ενώ ανακοίνωσε ότι έρχεται νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις έως 200.000 ευρώ.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάνναβη και την δήλωση Καρανίκα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι «κανείς δεν έκανε κωλοτούμπα». Σημείωσε, ακόμα, ότι το νομοσχέδιο πάει στην Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία και όπως είπε «στόχος μας τα επόμενα δυο χρόνια είναι να προσελκύσουμε επενδύσεις πάνω στην φαρμακευτική κάνναβη». Παραδέχτηκε ότι η στάση της ΝΔ στο παρελθόν ήταν αρνητική, «όμως τα πράγματα άλλαξαν», είπε και πρόσθεσε ότι «δεν μπορείς να παραμένεις κολλημένος στην πολιτική.»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η εγκληματικότητα έχει μειωθεί με βάση τα στοιχεία», σημείωσε ωστόσο, με αφορμή το έγκλημα στα Γλυκά Νερά και την δολοφονία Καραϊβάζ «είμαι υπέρ των αυστηρών ποινών» , καθώς όπως ανέφερε «δεν μπορούν να σωφρονιστούν όλοι.»

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει εκλογές τον Σεπτέμβριο. «Οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο του 2023, ούτε ημέρα νωρίτερα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Για την Συμφωνία των Πρεσπών είπε ότι «πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την κακή συμφωνία»», προσθέτοντας ότι «τώρα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Αυτό λέγαμε και προεκλογικά».

Τέλος για τα όσα είπε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ο κ. Καλογρίτσας ανέφερε «περιμένω να ακούσω διάψευση του Νίκου Παππά για όσα επε χθες ο Χρήστος Καλογρίτσας» και αναρωτήθηκε «γιατί ο κ. Παππάς δεν έχει κάνει μήνυση στον κ. Καλογρίτσα».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης: δεν ήταν επαγγελματίες, έκαναν λάθη οι δράστες (βίντεο)

ΕΣΥ: Πρόσληψη 4000 νοσηλευτών

Εκτελεστικό απόσπασμα ιδρύθηκε στη Νότια Καρολίνα