Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Όλα όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις έρευνες που διενεργήθηκαν σε συσχετιζόμενες, με τους κατηγορούμενους, οικίες.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Νέα Σμύρνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρία άτομα (δύο ημεδαποί και αλλοδαπός) για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των προαναφερόμενων στη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Σμύρνης, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε συσχετιζόμενες, με τους κατηγορούμενους, οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

35.500 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβης

4.665 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης

το χρηματικό ποσό των 10.605 ευρώ

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

7 συσκευές κινητών τηλεφώνων

πλήθος συσκευασιών

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.