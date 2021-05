Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Μαρτυρία μαθητή για τον 75χρονο που αυνανιζόταν έξω από σχολείο (βίντεο)

Ο 75χρονος είχε σταθμεύσει το όχημά του έξω από το σχολείο και κοιτούσε τα παιδιά που έπαιζαν στο προαύλιο. Τι είπε μαθητής που τον είδε να αυνανίζεται.

Για τον 75χρονο που αυτοϊκανοποιούνταν σε κοινή θέα μέσα στο αυτοκίνητό του, έξω από Γυμνάσιο στα Άνω Λιόσιαν, μίλησε στον ΑΝΤ1 ένας μαθητής.

Όπως τόνισε ο νεαρός, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο 75χρονος βρισκόταν συχνά στο ίδιο σημείο, κοιτώντας τα παιδιά και κάνοντας διάφορες κινήσεις μέσα στο αυτοκίνητό του.

"Όταν γυρνούσα στο σπίτι, μετά το σχόλασμα, είδα τον κύριο αυτόν, είχε ρίξει το κάθισμα, έκανε διάφορες κινήσεις, κοιτώντας τα παιδιά" είπε ο μαθητής και πρόσθεσε:

"Τον έβλεπα συχνά, ήταν εκεί από το πρωί έως το βράδυ. Τον είχα δει να αυνανίζεται. Δεν το είπα στους καθηγητές μου γιατί νόμιζα ότι δεν θα με πιστέψουν. Το είπα στους γονείς μου και μετά το είδαμε στην τηλεόραση".

Τον άνδρα συνέλαβαν άνδρες της ΟΠΚΕ, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.