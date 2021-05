Πολιτική

Μεσανατολικό: Διπλωματικός “πυρετός” - Συνεδριάζουν οι ΥΠΕΞ της ΕΕ

Συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζουν σήμερα εκτάκτως οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλουν στον τερματισμό της κλιμακούμενης βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Την έκτακτη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ συγκάλεσε πριν από δύο ημέρες, στις 16 Μαΐου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ. "Δεδομένης της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και τον απαράδεκτο αριθμό ατυχημάτων αμάχων" , είχε γράψει στο twitter. "Θα συντονίσουμε και θα συζητήσουμε πώς μπορεί η ΕΕ να συμβάλει καλύτερα στον τερματισμό της τρέχουσας βίας", δήλωσε ο Μπόρελ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πίτερ Στάνο, ο σκοπός της τηλεδιάσκεψης είναι να συζητηθούν τρόποι για να επιλυθεί η κατάσταση με διπλωματικά και πολιτικά μέσα. Ο ίδιος είπε ότι κανείς δεν έχει θέσει στο τραπέζι, θέμα κυρώσεων εναντίον του Ισραήλ. Ο Πίτερ Στάνο υπογράμμισε, επίσης, τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ και του Ζοζέπ Μπορέλ, από την αρχή της κρίσης, να βοηθήσουν στην εξάλειψη της βίας.



Ο Ζοζέπ Μπορέλ συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι, καθώς και με υπουργούς Εξωτερικών Αιγύπτου, Ιορδανίας και Τουρκίας. Επίσης, ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, συνεργάζεται ενεργά με τους άλλους απεσταλμένους του Κουαρτέτου.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε στη διάρκεια επικοινωνίας του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την «υποστήριξή» του στην κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ενώ συμπληρώθηκε μία εβδομάδα από την κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

