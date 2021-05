Κόσμος

Γάζα: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά τις διπλωματικές “μάχες” (εικόνες)

Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός της Γάζας, ενώ μακραίνει η μακάβρια λίστα των νεκρών Παλαιστινίων. Ο διπλωματικός αγώνας.

Εντείνονται σήμερα οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας και οι ομοβροντίες ρουκετών από παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις εναντίον ισραηλινών πόλεων, που συνεχίζονται έπειτα από μια πολυαίμακτη εβδομάδα.

Αφότου άρχισε την περασμένη Δευτέρα ο νέος κύκλος βίας ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και παλαιστινιακές οργανώσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, τον οποίο κυβερνά η Χαμάς, τουλάχιστον 221 άνθρωποι, στη συντριπτική τους πλειονότητα Παλαιστίνιοι, έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει ξανά εκτάκτως - για τέταρτη φορά - κεκλεισμένων των θυρών σήμερα, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αρνούνται να ταχθούν υπέρ μιας κοινής ανακοίνωσης που θα καλεί να «τερματιστεί η βία».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που κατηγορείται από αρκετούς στην παράταξή του πως δεν είναι τόσο αυστηρός όσο θα όφειλε έναντι του Ισραήλ, τάχθηκε χθες υπέρ της κήρυξης «κατάπαυσης του πυρός» σε νέα τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αλλά οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν να κωφεύουν στις εκκλήσεις. Η «γραμμή» της κυβέρνησής του είναι να «συνεχίσουμε» τα πλήγματα στους «τρομοκράτες», είπε χθες ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εκτόξευσαν πολλούς πυραύλους εναντίον κτιρίων στην πόλη της Γάζας με αλλεπάλληλες εκρήξεις να φωτίζουν τον ουρανό του παραθαλάσσιου θύλακα, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στους βομβαρδισμούς της προηγουμένης επλήγησαν μεταξύ άλλων τα γραφεία στη Γάζα της Ερυθράς Ημισελήνου του Κατάρ, καθώς και η μοναδική κλινική που έκανε τεστ για τον νέο κορονοϊό στον φτωχό παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος υφίσταται αποκλεισμό από το Ισραήλ επί σχεδόν 15 χρόνια.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να μείνουμε σπίτια μας, ο θάνατος μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή», είπε η Ρούμπα Αμπού αλ Αούφ, κάτοικος της Γάζας. «Οι βομβαρδισμοί είναι παλαβοί, γίνονται αδιακρίτως».

Ισραηλινοί πύραυλοι έχουν ανοίξει κρατήρες σε δρόμους ενώ έχουν επίσης προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βυθίζοντας τη Λωρίδα της Γάζας στο σκοτάδι σχεδόν ολόκληρη.

Περίπου 40.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί και 2.500 έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας των βομβαρδισμών.

Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απείλησε να εκτοξεύσει κι άλλες ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ αν η ισραηλινή ΠΑ δεν «σταματήσει να βάζει στο στόχαστρο αμάχους». Εκτοξεύει δεκάδες ρουκέτες εναντίον πόλων του νότιου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως βομβαρδίζει αυτό που αποκαλεί το «μετρό» των παλαιστίνων μαχητών, υπόγειες σήραγγες που επιτρέπουν, κατ’ αυτόν, στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς να μετακινεί πυρομαχικά και όπλα, όπως και σπίτια στελεχών της Χαμάς, που λέει ότι χρησιμοποιούνται επίσης «για να αποθηκεύονται όπλα».

Από την έναρξη των εχθροπραξιών τη 10η Μαΐου έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας 212 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 61 παιδιά, ενώ άλλοι 1.400 και πλέον έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Γάζα. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν χάσει τη ζωή τους 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και έχουν τραυματιστεί άλλοι 294 εξαιτίας των ρουκετών.

Σ’ ένα άλλο μέτωπο, κι άλλες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ, αλλά κατέπεσαν εκτός ισραηλινής επικράτειας, ανέφερε ο στρατός, προσθέτοντας πως άνοιξε πυρ με πυροβόλα σε αντίποινα προς το «σημείο από όπου εκτοξεύθηκαν».

Στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε από τον αμερικανικό απεσταλμένο Χάντι Αμρ να υπάρξει «παρέμβαση» της Ουάσινγκτον.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, υπεραμύνθηκε χθες της «διακριτικής» αλλά «εντατικής» διπλωματικής προσέγγισης των ΗΠΑ στο ζήτημα.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εργάζονται για να υπάρξει μεσολάβηση ώστε να επιτευχθεί εκεχειρία και λογαριάζουν στην υποστήριξη της Ιορδανίας. Θεωρητικά παραμένει ανοικτός άλλος ένας δίαυλος επαφής, μέσω ΟΗΕ, με τη συμβολή του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Στις Βρυξέλλες αναμένεται να γίνει συζήτηση για τη σύρραξη, τη φονικότερη από το καλοκαίρι του 2014, στη διάρκεια έκτακτου συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που αναμένεται να διεξαχθεί -ψηφιακά- μέσα στην ημέρα.

Η νέα σύρραξη ξέσπασε τη 10η Μαΐου, όταν έγινε η πρώτη εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών από τη Χαμάς εναντίον πόλεων του νότιου Ισραήλ σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους 700 και πλέον Παλαιστίνιους οι οποίοι τραυματίστηκαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και τη Δευτέρα με την ισραηλινή αστυνομία στην πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχή που κατέχει -παράνομα με βάση το διεθνές δίκαιο- το Ισραήλ από το 1967.

Οι εχθροπραξίες έχουν επεκταθεί στη Δυτική Όχθη, όπου σε συγκρούσεις ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και Παλαιστίνιους έχουν σκοτωθεί 20 άνθρωποι μέσα σε μία εβδομάδα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό της παλαιστινιακής πλευράς.

Η Φάταχ κάλεσε σε μια «ημέρα οργής» και κήρυξε γενική απεργία για σήμερα, καλώντας επίσης σε κινητοποιήσεις σε πόλεις με κατά πλειονότητα αραβικό πληθυσμό και «μεικτό» πληθυσμό στο Ισραήλ, στις οποίες οι εντάσεις συνεχίζονται.

