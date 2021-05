Τεχνολογία - Επιστήμη

Πανελλαδικές: Με sms στο κινητό των υποψηφίων φέτος οι βαθμολογίες και οι σχολές επιτυχίας

Σύσκεψη Κεραμέως - Πιερρακάκη. Αναλυτικά οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την ψηφιακή ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης μεταξύ της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Συζητήσαμε δράσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων, πάντοτε σε εξαιρετική συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οικοδομώντας στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, εργαζόμαστε καθημερινά για το αναβαθμισμένο σχολείο, το αναβαθμισμένο Πανεπιστήμιο του αύριο, με γνώμονα την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας. Στόχος μας, η συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, ο εκσυγχρονισμός αλλά και η απλοποίηση -γραφειοκρατικών, χρονοβόρων μέχρι σήμερα- διαδικασιών, για την καλύτερη, ταχύτερη και ακόμη πιο διαφανή εξυπηρέτηση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας», δήλωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Από την πλευρά του, ο υποουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «η Παιδεία είναι ο σπουδαιότερος μηχανισμός μείωσης ανισοτήτων στην ιστορία. Χάρη στο σύστημα παιδείας, η Ελλάδα κατόρθωσε να απελευθερώσει το σπουδαίο δυναμικό της και να αλλάξει παράδειγμα προς το καλύτερο. Σε όλο το φάσμα των σπουδών, η τεχνολογία έρχεται να ενδυναμώσει τους πολίτες, από την πρώτη εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο έως την απόκτηση του πανεπιστημιακού πτυχίου και την δημοσίευση διατριβών. Για όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης, τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται ως μοχλός προόδου και επιταχυντής της ανάπτυξης, προσωπικής και κοινωνικής».

Τι προβλέπεται

Ειδικότερα, για την Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή συζητήθηκαν οι εξής δράσεις:

Το ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η δυνατότητα, δηλαδή, που θα υπάρχει σύντομα για έκδοση ψηφιακού αποσπάσματος απολυτήριων τίτλων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

E-Εγγραφές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: H πρώτη εγγραφή στα νηπιαγωγεία που λειτουργεί από το Μάρτιο του 2021 θα εμπλουτιστεί κι άλλο, με την προσθήκη της νέας λειτουργικότητας ψηφιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή και του Βιβλιαρίου Υγείας-Εμβολίων, το οποίο θα ισχύσει και για την πρώτη δημοτικού.

E-Εγγραφές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η εφαρμογή e-eggrafes, που έχει ήδη ενεργοποιηθεί από το προηγούμενο σχολικό έτος για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αξιοποιεί το σύστημα αυθεντικοποίησης του χρήστη μέσω των διαπιστευτηρίων του Taxisnet, και απευθύνεται στους γονείς/κηδεμόνες ή τους ίδιους τους μαθητές που επιθυμούν εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή σε δημόσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Αναδιοργάνωση διαδικασίας κάλυψης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Για πρώτη φορά θα καταχωρίζονται τα κενά των σχολικών μονάδων σε μια ενιαία εφαρμογή που θα διαλειτουργεί με υφιστάμενες εφαρμογές του ΥΠΑΙΘ, με στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη γρήγορη κάλυψη των λειτουργικών κενών, απλοποιώντας παράλληλα τις διαδικασίες για τους υποψήφιους αναπληρωτές και μειώνοντας το διοικητικό κόστος εξυπηρέτησης τους. Η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών θα ολοκληρώνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, μέσω της σύναψης ψηφιακής σύμβασης, κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους στις σχολικές μονάδες.

Πανελλαδικών Εξετάσεων: Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αρχής γενομένης από φέτος, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους α) για τη βαθμολογία τους και β) για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους. Ενημέρωση ΥποψηφίωνΟι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αρχής γενομένης από φέτος, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους α) για τη βαθμολογία τους και β) για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους.

Αναβάθμιση των κυκλωμάτων πρόσβασης των σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό κύμα αναβαθμίσεων συνδέσεων των σχολικών μονάδων: 29% των σχολείων έχουν σύνδεση ADSL έως 24 Mbps, 60% των σχολείων έχουν σύνδεση με VDSL έως 50 και 100 Mbps, ενώ τα υπόλοιπα σχολεία είναι συνδεδεμένα σε δίκτυα οπτικών ινών με ταχύτητες μεγαλύτερες από 100 Mbps. Η διαδικασία περαιτέρω αναβάθμισης των ταχυτήτων σύνδεσης των σχολικών μονάδων είναι διαρκής και αναμένονται κι άλλες βελτιώσεις, στο πλαίσιο του Σύζευξις ΙΙ.

Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συζητήθηκαν οι εξής δράσεις:

E-Diplomas: Η διαδικτυακή πλατφόρμα βεβαίωσης κτήσης τίτλου σπουδών ΑΕΙ, που βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή, σχεδιάζεται να επεκταθεί περισσότερο σε Πανεπιστήμια της χώρας, με στόχο να διευκολύνει τους κατόχους τίτλων και τους εργοδότες. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και περιγραφή του περιεχομένου των τίτλων σπουδών του πτυχίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ).

Ε-University: Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται η ψηφιακή υποδομή, τα πληροφοριακά συστήματα και ο ψηφιακός εξοπλισμός των ΑΕΙ, με στόχο την αποτελεσματική συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων λειτουργίας τους.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα: Μια νέα, «έξυπνη» φοιτητική ταυτότητα, που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, όπως εκπτώσεις σε μέσα μεταφοράς, προσβάσεις σε δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλα, θα αποκτήσουν σύντομα οι φοιτητές. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί σχετική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας θα παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες.

Η ΕΘΑΑΕ, το ΕΔΥΤΕ και τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνουν ομάδα εργασίας για την κατάρτιση συνολικού θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων, το Σύστημα κεντρικής Υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ, καθώς και την Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή και 'Αγγελος Συρίγος, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Αλέξανδρος Κόπτσης, ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Απόστολος Δημητρόπουλος, ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γιώργος Βούτσινος, και μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Αντωνίου, ο πρόεδρος του ΙΤΥΕ Διόφαντος Δημήτρης Σερπάνος, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Περικλής Μήτκας και ο πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ΕΔΥΤΕ 'Αρης Κοζύρης.

Κατά τη σύσκεψη, έγινε συνοπτική παρουσίαση των ψηφιακών δράσεων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το φθινόπωρο, καθώς και αυτών που αφορούν σε ευρύτερες παρεμβάσεις στις τεχνολογικές υποδομές των εκπαιδευτικών δομών, ώστε να αναπτυχθεί ένα υψηλών επιδόσεων ψηφιακό οικοσύστημα, αλλά και να καλλιεργηθούν περαιτέρω ψηφιακές δεξιότητες.

