Λέρος: Πακιστανός βίαζε κατ’ εξακολούθηση ανήλικο

Κατηγορείται ότι εξανάγκασε με σωματική βία έναν 15χρονο σε ανοχή γενετήσιας πράξης.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ένας Πακιστανός, στον οποίο ασκήθηκε κάθειρξη 14 ετών, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου, για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό ενός ανήλικου στη Λέρο.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι την 24η Δεκεμβρίου 2019 ώρα 18:45 σε απομονωμένο σημείο στην πλαγιά βουνού πίσω από το Κ.Υ.Τ. Λέρου, εξανάγκασε με σωματική βία έναν 15χρονο υπήκοο Συρίας σε ανοχή γενετήσιας πράξης. Το ίδιο είχε κάνει μία ακόμη φορά δύο περίπου εβδομάδες πριν από αυτήν την ημερομηνία.

Τα ανωτέρω προκύπτουν με σαφήνεια από την κατάθεση του ανήλικου, παρά το ότι ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα εξήλθε του ΚΥΤ Λέρου και ότι γνώριζε τον ανήλικο παθόντα.

Ο ισχυρισμός του καταρρίπτεται από ένορκη εξέταση υπηκόου Συρίας, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι την ημέρα εκείνη και περί ώρα 19.00, ενώ έκοβε ξύλα μαζί με έτερους τρεις ομοεθνείς του σε χώρο πλησίον του ΚΥΤ Λέρου άκουσε δυνατές φωνές του ανηλίκου στην αραβική γλώσσα που καλούσε σε βοήθεια, ενώ προστρέχοντας στο σημείο από όπου προέρχονταν οι φωνές, αντίκρισε τον κατηγορούμενο να έχει κατεβάσει το παντελόνι του, να κρατάει από την μέση τον ανήλικο και το μόριό του να βρίσκεται σε στύση.

Αναφορικά με τον δεύτερο ισχυρισμό του δεν κρίθηκε ομοίως πειστικός, καθόσον από την κατάθεση χωρίς όρκο του ανήλικου παθόντος προκύπτει ότι όχι μόνο τον γνώριζε, αλλά τον είχε εξαναγκάσει σε ανοχή γενετήσιας πράξης τουλάχιστον μια ακόμη φορά στο πρόσφατο παρελθόν.

Σημειώνεται ότι χθες απολογούμενος αρνήθηκε εκ νέου την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι συγγενικό πρόσωπο του ανηλίκου που έχει αναλάβει την επιμέλειά του έχει μαζί του οικονομικές διαφορές από την λειτουργία του πάγκου πώλησης κοτόπουλων και ότι μεθόδευσε την κατάθεση του παιδιού για να τον πλήξει.

