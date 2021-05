Life

Μιχαλόπουλος στο “Πρωινό”: Δολοφονία χαρακτήρα της Παπαχαραλάμπους (βίντεο)

Ο σκηνοθέτης της σειράς «Άγριες Μέλισσες» για την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και την υπόθεση Φιλιππίδη.

«Το μόνο που έχω να πω ότι είναι μία γραμμή πανικού. Απαντά για κάτι που δεν έχει κατηγορηθεί, είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από 20 χρόνια. Είναι έωλα τα επιχειρήματά του», δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Σπύρος Μιχαλόπουλος αναφερόμενος στον Πέτρο Φιλιππίδη που ισχυρίζεται ότι διατηρούσε σχέση με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η οποία τον έχει καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση.

«Πρέπει να είναι κάποιος ανήθικος, που δεν είναι η Άννα Μαρία, για να κάνει κάτι τέτοιο», είπε ο σκηνοθέτης της σειράς «Άγριες Μέλισσες», συμπληρώνοντας ότι «είναι πολύ ανήθικο αυτό που κάνει κι ακόμα πιο ανήθικο να βάζεις τη γυναίκα σου μέσα σε αυτό. Είναι δικαίωμά του να υπερασπίζεται, αλλά όχι να σπιλώνει υπολήψεις».

Επιχειρηματολογώντας είπε πως, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης «κατηγορείται για απόπειρες βιασμού και βιασμούς που έγιναν τώρα. Αυτό που κατήγγειλαν η Παπαχαραλάμπους και άλλες κυρίες είναι παλιό. Για μένα είναι δολοφονία χαρακτήρων».

«Όλος ο κόσμος τάσσεται υπέρ της αλήθειας. Αν έχουμε καταγγελίες στο χώρο μας, θα βρούμε την αλήθεια μέσα από τη Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε εξηγώντας ότι, «ανήθικη θεωρώ την απολογία του σε αυτό το κομμάτι, όλο το υπόλοιπο είναι δικαίωμά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του».

Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε πως παλαιότερα είχε συνεργαστεί σε διαφημιστικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους είχα συνεργαστεί στη σειρά «Επιστροφή». «Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για εκείνη», τόνισε.

«Δε με ενόχλησε η δημοσιοποίηση μίας πιθανής σχέσης, αλλά ο τρόπος που προσπαθεί να παρουσιάσει τη σχέση», κατέληξε.

