Ζέτα Δούκα για #MeToo στο “Πρωινό”: Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τη Σοφία Μπεκατώρου

Η εμπειρία της καταγγελίας, η αποκάλυψη για τον κορονοϊό. Τι ειπώθηκε στη συνάντησή της με την Υπουργό Παιδείας . Οι ελπίδες για το μέλλον.

Στη Φαίη Σκορδά και την εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Ζέτα Δούκα για το κίνημα #MeToo που εξαπλώνεται και στην Ελλάδα και κυρίως στον καλλιτεχνικό κόσμο, με αφορμή την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.

Ερωτηθείσα για τα συναισθήματα που της άφησε το κίνημα, είπε ότι, «από τη μία χαίρομαι για την πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία, να περάσει στην απέναντι όχθη, να μη φοβούνται τα θύματα, αλλά οι θύτες. Από την άλλη, κάθε φορά που βγαίνει κάτι, αισθάνομαι πολύ βαριά για όλη αυτήν τη διαδικασία».

Ιδιαίτερα για τη δική της εμπειρία σημείωσε ότι, αφορμή για την αποκάλυψη που έκανε ήταν η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου. «Τον πρώτο καιρό ήμουν εξουθενωμένη και πέρασα κορονοϊό πολύ βαριά», αποκάλυψε.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στο πώς η κόρη της εξέλαβε την ιστορία, αφού την ρώτησε «ποιο είναι αυτό τα όνομα που λες συνέχεια». «Αυτό το όνομα είναι κάποιος που έχει κάνει κακά πράγματα σε μένα και σε άλλους», ήταν η απάντηση της Ζέτας Δούκα.

Ερωτηθείσα αν έχει επικοινωνήσει μαζί της ο Γιώργος Κιμούλης, απάντησε αρνητικά και είπε πως «δεν περίμενε να επικοινωνήσει».

Όμως, «μια συγγνώμη θα ήθελα από όλους. Μία συγγνώμη που βγαίνει από πραγματική μεταμέλεια, είναι πάντα ευπρόσδεκτη». Παρολαυτά, «νομίζω ότι, αυτοί που έχουν φτάσει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένους τρόπους, δεν έχουν συνείδηση για να ζητήσουν συγγνώμη».

Ερωτηθείσα για τη συνάντησή της με την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αποκάλυψε πως «έχουμε προσπαθήσει με τη Σοφία Μπεκατώρου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όχι θεσμικά, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο παιδείας και δικαιοσύνης» και υπενθύμισε ότι, μετά τη συνάντησή τους με την Υπουργό Παιδείας, ανακοινώθηκε ότι από την επόμενη χρονιά θα μπει το μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από τα νηπιαγωγεία.

«Μας είπε ότι είναι πιο εύκολο να εφαρμόσεις τέτοιους νόμους», ανέφερε για την Νίκη Κεραμέως.





Τέλος, η Ζέτα Δούκα εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει «ένας καλύτερος νόμος που να υπερασπίζεται τα θύματα, να τα προστατεύει. Ένας νόμος που να κάνει τα θύματα να φοβούνται, η κοινωνία να νιώσει πιο ασφαλής και να εκπαιδευτεί».

