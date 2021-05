Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας - Self test: Υποχρεωτικό ένα τεστ αυτή την εβδομάδα

Υποχρεωτική είναι η διενέργεια ενός self test γι' αυτήν την εβδομάδα. Ποιους εργαζόμενους αφορά.

Υποχρεωτική είναι η διενέργεια ενός self test γι' αυτήν την εβδομάδα επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διευκρινίζοντας ότι, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 23 Μαΐου 2021, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους κλάδους που εμπίπτουν στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, τουρισμός και ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών), θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνει τη διενέργεια και δεύτερου self test για τον καλύτερο έλεγχο του επιδημιολογικού φορτίου και τον ταχύτερο περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλώνεται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».

