Ζώδια

Ζώδια -Λίτσα Πατέρα: Ωραία η όψη της Αφροδίτης με τον Κρόνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά όλες οι προβλέψεις των ζωδίων από την Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Για τα καλά αυτών την ημερών αλλά και για όλα στα οποία πρέπει να δώσουν προσοχή τα ζώδια μίλησε η Λίτσα Πατέρα κατά τις προβλέψεις των ζωδίων.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρθηκε στην «ωραία όψη της Αφροδίτης με τον Κρόνο» η οποία δίνει έρωτα και χρήματα.

Αναφορά έκανε και στην όψη του Ήλιου με τον Πλούτωνα, αφού όπως είπε, «θα ακούσουμε σημαντικές ειδήσεις από πολιτικούς», αλλά και μόνοι μας θα κάνουμε πράγματα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα:









Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργείο Εργασίας - Self test: Υποχρεωτικό ένα τεστ αυτή την εβδομάδα

Μιχαλόπουλος στο “Πρωινό”: Δολοφονία χαρακτήρα της Παπαχαραλάμπους (βίντεο)

Γεωργιάδης για γάμους: Εισηγούμαστε στα κτήματα να καταργηθεί το όριο των 100 ατόμων