Συνταγή για αρνίσιο μπούτι με μελωμένες πατάτες από τον Πέτρο Συρίγο

Η συνταγή από τον σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» και τα μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα.

Ένα εύκολο πιάτο που όμως θέλει πολύ ώρα στο φούρνο έδειξε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Πέτρος Συρίγος.

Ο σεφ έφτιαξε αρνίσιο μπούτι στο φούρνο με μελωμένες πατάτες, συνταγή ιδανική για το Σαββατοκύριακο, αφού παρά το ότι στην εκτέλεσή της είναι εύκολη η συνταγή, θέλει πολύ ώρα στο φούρνο.

Το ψήσιμο, σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία – 160 βαθμών- και για τουλάχιστον 2,5 ώρες σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο ή βρεγμένο χαρτί ψησίματος.

Τα υλικά της συνταγής:

1-1.200 γραμμάρια μπούτι αρνίσιο με κόκκαλο

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. ξερή ρίγανη τριμμένη

50γρ βούτυρο γάλακτος

Χυμό από ένα λεμόνι

50ml ελαιόλαδο

1 κύβο κοτόπουλο

1 κ.σ. μουστάρδα

Αλάτι

Πιπέρι

Tip: κόψτε την πατάτα σε χοντρά κομμάτια. Έτσι, θα ψηθεί τέλεια και θα καραμελώσει χωρίς να λιώσει

Η εκτέλεση της συνταγής:





