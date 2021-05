Life

Πρίγκιπας Χάρι: πλάνα από την κηδεία της Νταϊάνα στο ντοκιμαντέρ της Όπρα Γουίνφρεϊ

Όπρα και Χάρι κάνουν συζητήσεις για τη συναισθηματική ευεξία, ενώ θα επεκταθούν στους προσωπικούς τους αγώνες για την δική τους ψυχική υγεία.

O πρίγκιπας Χάρι έχει ενώσει τις δυνάμεις του με την Όπρα Γουίνφρεϊ και μαζί έδωσαν μία πρώτη γεύση από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία. Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα στο Τηλεοπτικό δίκτυο Apple TV+ στις 21 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια των δύο λεπτών του τρέιλερ, εμφανίζεται ο Χάρι με τη σύζυγό του Μέγκαν, η οποία φοράει ένα μπλουζάκι Mere Soeur τυπωμένο με το σύνθημα «Raising the Future». Στην συνέχεια ο γιος τους, Άρτσι καθισμένος στην αγκαλιά της μητέρας του, σε βίντεο που γυρίστηκε στα πρώτα γενέθλιά του στις 6 Μαΐου 2020 και δημοσιεύτηκε στη σελίδα Save the Children Instagram, και έδειχνε την μαμά Μέγκαν να διαβάζει ένα από τα αγαπημένα βιβλία του γιου της, Duck.

Στην πολυαναμενόμενη σειρά, η Όπρα και ο Χάρι θα κάνουν συζητήσεις για την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία, ενώ θα επεκταθούν στους προσωπικούς τους αγώνες και στις μάχες που έδωσαν για την δική τους ψυχική υγεία.

Μιλώντας για τη σειρά, ο πρίγκιπας Χάρι είπε σε δήλωση του: «Είμαστε γεννημένοι με διαφορετικές ζωές, μεγαλώσαμε σε διαφορετικό περιβάλλον και ως εκ τούτου έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Αλλά το κοινό μας σημείο είναι ότι είμαστε όλοι άνθρωποι». Και συνεχίζει ο Χάρι: «Οι περισσότεροι από εμάς φέρουν κάποια μορφή άλυτου τραύματος, απώλειας ή θλίψης, το οποίο είναι - πολύ προσωπικό. Ωστόσο, ο τελευταίος χρόνος μάς έδειξε ότι είμαστε όλοι μαζί, και ελπίζω ότι αυτή η σειρά θα δείξει την δύναμη που υπάρχει στην ευαισθησία σε σχέση με την ενσυναίσθηση και την ειλικρίνεια».

Η Όπρα Γουίνφρεϊ, πρόσθεσε και εκείνη με τη σειρά της: «Τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει άμεση ανάγκη να αντικατασταθεί η ντροπή που περιβάλλει την ψυχική υγεία με σοφία, συμπόνια και ειλικρίνεια. Η σειρά μας στοχεύει να γίνει η σπίθα για παγκόσμια συζήτηση».

