Οικονομία

Ακίνητα: αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σωρευτικά τη διετία 2019 - 2020 οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά περίποιυ 11,5%.

Συνεχίστηκε, μεσούσης της πανδημίας, η άνοδος των τιμών των ακινήτων.

Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δείχνουν ότι στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αύξημένες κατά 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Υπενθυμίζεται ότι σωρευτικά τη διετία 2019 - 2020 οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά περίποιυ 11,5%.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ήταν 2,9% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,4% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2020, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μέση ετήσια αύξηση των τιμών ήταν 4,7% για τα νέα διαμερίσματα, έναντι αύξησης 7,7% το 2019, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 4,0% το 2020, έναντι αύξησης 6,9% το 2019.

Από την ανάλυση των στοιχείων, κατά γεωγραφική περιοχή, προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 5,4% στην Αθήνα, 3,7% στη Θεσσαλονίκη, 1,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το 2020, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές ήταν 7,6%, 4,8%, 0,1% και 1,6% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σύγκριση με το α΄τρίμηνο του 2020, ενώ, για το σύνολο του 2020, η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 4,6%, έναντι αύξησης κατά 7,4% το 2019.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσανατολικό: Ο Δένδιας σε Ισραήλ και Παλαιστίνη

Πρίγκιπας Χάρι: πλάνα από την κηδεία της Νταϊάνα στο ντοκιμαντέρ της Όπρα Γουίνφρεϊ

Λέσβος: Εκτέλεσε εν ψυχρώ γάτα γιατί... έσκιζε τις σακούλες σκουπιδιών