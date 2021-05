Life

“The 2Night Show”: Καλεσμένοι έκπληξη την Τρίτη (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Βαλάντη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για την πολυετή πορεία του στο τραγούδι και το μοναδικό του στυλ που τον καθιέρωσε ως πρωτοεμφανιζόμενο. Επίσης, αποκαλύπτει από ποιον παρασύρθηκε και άλλαξε την εμφάνισή του, με αποτέλεσμα να χαλάσει η συνταγή της επιτυχίας. Εκφράζει το παράπονό του και αναφέρεται στις συνεργασίες που δεν ήρθαν ποτέ, αλλά μιλάει και για τα καινούργια του επιχειρηματικά σχέδια. Τέλος, παρουσιάζει αποκλειστικά στο «The 2Night Show» το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Όλα Μαζί», και ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο μεγάλες επιτυχίες.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Θανάσης Κουρλαμπάς. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για τη μετάβασή του από το δράμα και τις «Άγριες Μέλισσες» στην κωμωδία και το «Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο» και αποκαλύπτει πώς επιτεύχθηκε αυτό. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην εφηβική του ηλικία, στον θάνατο του πατέρα του και στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός. Τέλος, αποκαλύπτει πώς βίωσε την καραντίνα με την οικογένειά του.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η αγαπημένη ηθοποιός Κατερίνα Λέχου που πρωταγωνιστεί στη σειρά «42 Βαθμοί Κελσίου», η οποία προβάλλεται στην Cosmote TV. Για ποια σειρά της μιλούν όλοι όταν την συναντούν; Γιατί θεωρεί τον Γιάννη Μπέζο τον πιο υποστηρικτικό άνθρωπο; Γιατί δηλώνει ανασφαλής με την εικόνα της; Η Κατερίνα Λέχου εξηγεί τι την ώθησε να καταγγείλει δημόσια γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη για τη συμπεριφορά του και να πρωτοστατήσει στο ελληνικό #metoo. Τέλος, αναφέρεται στον σύζυγό της και αποκαλύπτει πώς πέρασαν στην καραντίνα οι δυο τους.

