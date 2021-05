Life

Ο Λευτέρης Λαζάρου στο “Πρωινό” για το Παλάτι και τις εκπομπές μαγειρικής (βίντεο)

Για το γεύμα στο Προεδρικό, τη συνταγή στο Μπάγκιχαμ και τις τηλεοπτικές μαγειρικές μίλησε αποκλειστικά στο «Πρωινό» ο Λευτέρης Λαζάρου.

Για τη συνταγή του που πήγε μέχρι τα ανάκτορα του Μπάγκιχαμ μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Λευτέρης Λαζάρου.

Όπως εξήγησε ο σεφ, είχε μαγειρέψει για τη δεξίωση της Προέδρου της Δημοκρατίας, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Ο πρίγκιπας Κάρολος ζήτησε τη συνταγή του «και αυτό είναι σπουδαίο για τη χώρα μας και τον πρωτογενή τομέα».

Κληθείς να σχολιάσει το ότι δεν υπήρχε στο μενού –της 25ης Μαρτίου- μπακαλιάρος σκορδαλιά, είπε πως αφενός ο μπακαλιάρος δεν είναι ελληνικό φαγητό, αφετέρου «για φαντάσου σε ένα επίσημο γεύμα να είχαν φάει όλοι σκορδαλιά».

«Δεν είχα κάποια πρόταση που να ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλω, γι’αυτό έκανα κανάλι στο You Tube, εγώ είμαι της εκπαιδευτικής», απάντησε ερωτηθείς γιατί δεν έχει κάνει τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είπε πως δεν έχει χρόνο να βλέπει εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση, σημειώνοντας πως «θα ήταν διαστροφή μετά από όλη τη μέρα στην κουζίνα, να βλέπω μετά μαγειρική».

Τέλος, ερωτηθείς για τους κριτές στις εκπομπές μαγειρικής, είπε «γνωρίζω κάποιους κριτές που έχω πάει στα μαγαζιά τους, εκείνοι δεν έχουν έρθει στο δικό μου».

