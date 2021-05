Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Επαναλαμβάνεται ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών

Απέρριψε την έφεση του Ολυμπιακού η ΚΕΔ, προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ οι «ερυθρόλευκοι».

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η έφεση του Ολυμπιακού από το Δευτεροβάθμιο Όργανο της ΚΕΔ, κατά της πρωτόδικης απόφασης για το καλάθι της Τσάστιτι Ριντ στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Την Τρίτη (18/5), η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας συνεδρίασε σε δεύτερο βαθμό με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής (Συμεωνίδης, Ταβουλαρέας, Ζαβλανός και Μητσόπουλος) και αποφάσισαν την επανάληψη του πρώτου τελικού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, με διαφορετική διαιτητική τριάδα.

Ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, μετά από την απόρριψη της έφεσης.

