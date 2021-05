Life

Eurovision 2021 : Φαβορί για την 5η θέση το “El Diablo” της Κύπρου

Τα στοιχήματα φέρνουν την Έλενα Τσαγκρινού στην 5η θέση της τελικής κατάταξης. Ρεπορτάζ από το Ρότερνταμ.

Σήμερα ψηφίζει το κοινό της Eurovision για την τελική δεκάδα του μουσικού διαγωνισμού, αφού χθες οι κριτικές επιτροπές και το κοινό παρακολούθησαν τις δύο πρόβες.

Σήμερα, όπως μετέδωσε ο Γιάννης Αργυρίου από το Ρότερνταμ στην εκπομπή «Το Πρωινό», θα γίνει το σόου όπου θα εμφανιστούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η κυπριακή συμμετοχή της Έλενας Τσαγκρινού με το “El Diablo” βρίσκεται στην 5η θέση της τελικής κατάταξης.

Όμως, όπως διευκρίνισε ο Γιάννης Αργυρίου, τα τραγούδια της Ιταλίας και της Αγγλίας είναι τα δύο που έχουν ξεχωρίσει και από εκεί και πέρα όλες τα υπόλοιπα κομμάτια είναι πάρα πολύ κοντά.

