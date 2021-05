Κινέζος έφερνε από την Ισπανία ναρκωτικά κρυμμένα σε μαξιλαροθήκες

Κοινωνία

Κινέζος έφερνε ναρκωτικά από την Ισπανία στην Ελλάδα. Συνελήφθη την ώρα που παραλάμβανε το δέμα.

Ένας 42χρονος Κινέζος συνελήφθη, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, με την κατηγορία της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με εισαγωγή, μέσω αποστολής, αεροπορικώς, ταχυδρομικών δεμάτων ποσοτήτων με ακατέργαστη κάνναβη στην Ελλάδα, εντοπίστηκε το ύποπτο δέμα, προερχόμενο από την Ισπανία.

Μέσα στο δέμα είχαν τοποθετηθεί πέντε νάϊλον συσκευασίες, επιμελώς κρυμμένες σε μαξιλαροθήκες, με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους πέντε κιλών και 30 γραμμαρίων. Τη στιγμή που ο αλλοδαπός παραλάμβανε το συγκεκριμένο δέμα συνελήφθη από αστυνομικούς τους Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι υποδύθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας ταχυμεταφορών.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης εξακριβώθηκε ότι κύκλωμα ναρκωτικών εισήγαγε, με τη μέθοδο των ταχυδρομικών δεμάτων, από την Ισπανία στην Ελλάδα, άλλα τρία δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 16 κιλών και 180 γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς Κινέζος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα, σε συνεργασία με τις Αρχές της Ισπανίας, για τον εντοπισμό των συνεργών του, αλλά και του αποστολέα των ναρκωτικών ουσιών.

