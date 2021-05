Αθλητικά

Τελικοί Κυπέλλων και μάχη για το Champions League

Αταλάντα-Γιουβέντους, Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι-Λέστερ με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα.

Οι τελικοί των Κυπέλλων στην Ιταλία και τη Γαλλία και η μάχη της Τσέλσι με τη Λέστερ στην Premier League για τα εισιτήρια του Champions League ξεχωρίζουν στο σημερινό και αυριανό πρόγραμμα.

Η Λέστερ με 66 βαθμούς και η Τσέλσι με 64 βρίσκονται στην 3η και 4η θέση της βαθμολογίας. Μετά την αναμέτρησή τους το Σάββατο στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, όπου η Λέστερ κέρδισε με 1-0, δίνουν απόψε (22:15) νέο ραντεβού για το πρωτάθλημα.

Αύριο θα γίνουν οι δύο τελικοί των Κυπέλλων Ιταλίας και Γαλλίας. Στη Ρέτζιο Εμίλια (22:00) θα αναμετρηθούν η Αταλάντα με τη Γιουβέντους και στο Παρίσι (22:15) η Μονακό με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για το παιχνίδι της Premier League Τσέλσι-Λέστερ και τους τελικούς των Κυπέλλων Ιταλίας και Γαλλίας.

Οι αγώνες Τσέλσι-Λέστερ, Αταλάντα-Γιουβέντους και το παιχνίδι του βελγικού πρωταθλήματος Γκενκ-Αντβέρπ (Πέμπτη, 19:30) παίζονται με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Η «Επιστροφή Στοιχήματος» προσφέρεται στους αγώνες Τσέλσι-Λέστερ, Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν και Αταλάντα-Γιουβέντους.

Σε όλα τα παιχνίδια της Premier League προσφέρονται οι «Πόντοι Αξιολόγησης».

Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως την Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές για την Eurovision

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές και για την Eurovision. Ο πρώτος ημιτελικός του διαγωνισμού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ο δεύτερος την Πέμπτη. Ο τελικός θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου.

Για τους ημιτελικούς, ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται στα καταστήματα του ΟΠΑΠ, είναι και αυτές για τον νικητή, την πρόκριση στον τελικό, τον αποκλεισμό από τον τελικό, τον τερματισμό στην πρώτη τριάδα.

Για τον τελικό προσφέρονται, μεταξύ άλλων, ειδικά στοιχήματα για τον νικητή, την προέλευση του νικητή (1ος ημιτελικός, 2ος ημιτελικός, απευθείας πρόκριση στον τελικό), την καλύτερη τελική θέση μεταξύ χωρών, την πρώτη χώρα από τους Big Five (Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία), την πρώτη χώρα από τον Βορρά (Σουηδία, Ισλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία).

