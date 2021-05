Πολιτική

Μητσοτάκης για κλιματική αλλαγή: Νόμος πλαίσιο 30ετίας

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή στην συνεδρίαση των Επιτροπών σχετικά με τη στρατηγική για την μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

«Αισθάνομαι πως επιστρέφω σε έναν χώρο που μου είναι οικείος γιατί ξεκίνησα την κοινοβουλευτική μου διαδρομή ως μέλος της επιτροπής Εμπορίου και από το 2007 έως το 2009 διετέλεσα πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος. Μετά τις πυρκαγιές του 2007 η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, κατά την κοινή συνεδρίαση τεσσάρων Επιτροπών σχετικά με τη στρατηγική για την μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

«Υπήρξε τολμηρή η απόφαση της κυβέρνησης μας για την δρομολόγηση ενός γρήγορου και τολμηρού προγράμματος απολιγνιτοποίησης, που μας επέτρεψε να μειώσουμε σημαντικά το αποτύπωμα μας στο διοξείδιο του άνθρακα...» ανέφερε ο πρωθυπουργός συμπληρώνοντας ότι «...και η οποία δεν στηρίχτηκε από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις». Ωστόσο «διασφαλίσαμε αυτή η μετάβαση να γίνει με ήπιο τρόπο».

«Έχουμε θέσει τον φιλόδοξο στόχο ως ΕΕ να μειώσουμε κατά 55% τις εκπομπές μας ως το 2030» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ακόμα πως «το ζητούμενο είναι πως θα περιγράψουμε με σαφήνεια και σε εθνικό επίπεδο έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα 30 χρόνια ώστε να είμαστε συνεπείς με τους ευρωπαϊκούς στόχους μηδενισμού των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου».

«Τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής έχουν έντονο το αίσθημα της διαγενεακής αλληλεγγύης. Οφείλουμε να καταστήσουμε την κοινωνία σύμμαχο» τόνισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε πως «η συζήτηση θα πρέπει να έχει μία ολιστική διάθεση. Να προδιαγράψουμε μία πορεία ώστε η μετάβαση να καταστεί μια δυναμική διαδικασία που θα εμπεδώσει το νέο πράσινο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας έχοντας και σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, με κυριότερο το σχέδιο "Ελλάδα 2.0"».

"Πρόθεση της Ελλάδος είναι να αποκτήσει εντός των επομένων μηνών έναν νέο κλιματικό νόμο"

«Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από τα κόμματα με ποια από τα σχέδια και μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 συμφωνούν και με ποια διαφωνούν» σημείωσε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στην κοινή συνεδρίαση των τεσσάρων Επιτροπών της Βουλής σχετικά με τη στρατηγική για τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη Οικονομία.

«Ένας νέος κλιματικός νόμος, ένας νόμος - πλαίσιο για τα επόμενα 30 χρόνια, πιστεύω ότι στην παρούσα συγκυρία έχει τεράστια σημασία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη ένα τέτοιο νόμο. Πρόθεση της Ελλάδος είναι να αποκτήσει εντός των επομένων μηνών έναν τέτοιο νόμο μέσω εξαντλητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους φορείς».

"Η πρόκληση δεν αφορά την δική μας γενιά αλλά την επόμενη που πρέπει να στηρίξει τις αλλαγές"

«Η πρόκληση δεν αφορά τόσο την δική μας γενιά, αλλά πρωτίστως την επόμενη γενιά που πρέπει να βγει και να στηρίξει αυτές τις αλλαγές» σημείωσε στη συνέχεια της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Σε τεχνοκρατικό επίπεδο θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη συγκεκριμένων αναλυτικών εργαλείων για να προδιαγράψουμε δράσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια» συμπλήρωσε και ανέφερε πως σύμφωνα με μελέτη της Mckinsey «η μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές, που θα χαθούν. Επίσης η προβλεπόμενη παρέμβαση κατά τη Mckinsey, θα μας κοστίσει λιγότερο εάν κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο» τόνισε ο πρωθυπουργός.

"Εύχομαι στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής η Ελλάδα να μην είναι ουραγός αλλά πρωταγωνιστής"

«Θεωρώ αυτή τη συζήτηση εξαιρετικά χρήσιμη και γόνιμη» είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός. «Να προσέλθουμε σε αυτήν με χρήσιμες ιδέες που η κυβέρνηση θα τις λάβει υπ’ όψιν της κατά την διαβούλευση» συνέχισε για να συμπληρώσει ότι: «πιστεύω πως αυτή η συζήτηση διατρέχει οριζόντια όλο το ιδεολογικό φάσμα, καθώς αφορά σε μία απειλή εναντίον του πλανήτη μας».

Επειδή η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οφείλουμε παράλληλα με όλες αυτές τις δράσεις να εξετάσουμε και τα ζητήματα της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. «Δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και το νέο ΕΣΠΑ που έχει σημαντικούς πόρους. Για πρώτη φορά δε, υπάρχει διακριτό πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω με μία ευχή: η Ελλάδα να μην είναι ουραγός αλλά πρωταγωνιστής, με τολμηρές αποφάσεις, έξυπνες πολιτικές, κινητοποίηση δημοσίων πόρων όπου αυτό είναι αναγκαίο, ώστε αυτή τη μεγάλη υπαρξιακή κρίση να τη μετατρέψουμε σε μία μεγάλη ευκαιρία», τόνισε ο πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του στην κοινή συνεδρίαση των τεσσάρων Επιτροπών της Βουλής σχετικά με τη στρατηγική για τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη Οικονομία.

