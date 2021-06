Life

Ρόμπερτ Έγκερς: H Bjork πρωταγωνίστρια στη νέα του ταινία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H μουσικός και τραγουδίστρια από την Ισλανδία, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει μαζί με την κόρη της.

Η πιο πρόσφατη ταινία του Ρόμπερτ Έγκερς - σκηνοθέτη των «The Witch» και «The Lighthouse» - έχει τελικά ημερομηνία κυκλοφορίας, μετά από μεγάλες καθυστερήσεις στην παραγωγή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Με τίτλο «The Northman», η ταινία εκδίκησης με Βίκινγκ θα κάνει πρεμιέρα διεθνώς στις 8 Απριλίου 2022, μέσω των Focus Features και Universal.

Η ταινία διαδραματίζεται στην Ισλανδία του 10ου αιώνα και ακολουθεί έναν Σκανδιναβό πρίγκιπα καθώς επιδιώκει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του. Όπως ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η μουσικός και τραγουδίστρια από την Ισλανδία, Bjork πρόκειται να πρωταγωνιστήσει μαζί με την κόρη της, Isadora Bjarkardottir Barney.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Άνια Τέιλορ- Τζόι και την Κέιτι Ντίκι, καθώς και τους Γουίλεμ Νταφόε, Νικόλ Κίντμαν, Ίθαν Χοκ και Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία «The Northman» προτάθηκε στον Ρόμπερτ Έγκερς από τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ και το σενάριο γράφτηκε από τον Έγκερς σε συνεργασία με τον Ισλανδό ποιητή και μυθιστοριογράφο Sjon.

Ο Sjon συνεργάστηκε στο παρελθόν με την Bjork σε διάφορα μουσικά πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένης της Hamirlid Choir το 2019.

Η Bjork έκανε το ντεμπούτο της σε μεγάλου μήκους ταινία στην ιστορία για μαγεία «The Juniper Tree» του 1990. Στη συνέχεια, η ταινία προβλήθηκε ξανά το 2019 σε περιορισμένο αριθμό κινηματογράφων.