Οικονομία

28 τροχαία κάθε μέρα και 1 στους 10 ανασφάλιστοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πλατφόρμα σύγκρισης Pricefox.gr μπορείτε να βρείτε ότι σας συμφέρει περισσότερο για την ασφάλιση αυτοκινήτου, που γίνεται εύκολα και ηλεκτρονικά.

Σταθερά πάνω από 10.000 τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος της πανδημίας κατά τη διάρκεια της οποίας τα ατυχήματα μειώθηκαν αισθητά, σχεδόν 60%, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της κυκλοφορίας. Ωστόσο το 2022 ο αριθμός των τροχαίων αναμένεται να κινηθεί ξανά στα επίπεδα πριν την πανδημία. Δυστυχώς, σε πολλά από τα ατυχήματα εμπλέκονται και ανασφάλιστα οχήματα. Τα ανασφάλιστα οχήματα αποτελούν μάστιγα στην χώρα μας με τα ποσοστά να αγγίζουν το 10% των οχημάτων που κυκλοφορούν. Είναι μια αρνητική τάση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πέραν βέβαια των ελέγχων που πρέπει να γίνονται συνεχώς η χώρα μας χαρακτηρίζεται από έντονη έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης καθώς το να κυκλοφορεί κανείς ανασφάλιστος αποτελεί πρόβλημα κοινωνικής συμπεριφοράς. Πλέον, οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές για ασφάλεια αυτοκινήτου online, εύκολα και γρήγορα και να ασφαλίζουν τα οχήματα τους με μόλις λίγα ευρώ το μήνα. Παρόλα αυτά τα ανασφάλιστα οχήματα δεν έχουν μειωθεί όσο θα αναμενόταν τόσο λόγω της υποχρεωτικής νομοθεσίας όσο και των χαμηλών ασφαλίστρων από την online σύγκριση.

Ελάχιστη υποχρεωτική ασφάλεια αυτοκινήτου

Η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλεια αυτοκινήτου. Η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου περιλαμβάνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. Με απλά λόγια αν έχεις βασική ασφάλεια αυτοκινήτου και τρακάρεις, η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τις ζημιές που προκάλεσες. Αν πάλι τρακάρεις με ανασφάλιστο αυτοκίνητο, καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο σου. Καταλαβαίνεις λοιπόν, πέρα από την υποχρεωτική νομοθεσία, πόσο σημαντικό είναι να έχεις τουλάχιστον την βασική ασφάλεια αυτοκινήτου. Επίσης, πρόσεχε γιατί ο οδηγός που προκαλεί τη ζημιά δεν καλύπτεται από την βασική ασφάλεια αυτοκινήτου. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχει την επιπλέον κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.

Ο νόμος Ν.489/76 αναφέρει ότι η ασφάλεια ευθύνης έναντι τρίτου είναι υποχρεωτική για όλα τα αυτοκίνητα. Η υποχρεωτική ασφάλεια αυτοκινήτου καλύπτει την αστική ευθύνη που έχεις αν προκαλέσεις ατύχημα με υλική ή σωματική βλάβη σε τρίτους. Στην ουσία σε καλύπτει από την ευθύνη που έχεις κάθε φορά που οδηγείς. Για αυτό κιόλας δεν έχει σημασία αν κινείς πολύ ή λίγο το αυτοκίνητο σου. Αρκεί μια φορά να γίνει κάτι κακό και εκεί η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι πολύ σημαντική. Δες το περισσότερο σαν μια κοινωνική ευθύνη παρά σαν κάποιο πρόστιμο που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσεις. Ως ανασφάλιστος, τα ποσά που μπορεί να πληρώσεις είναι πολύ μεγάλα και οι ποινές φτάνουν μέχρι και στην φυλάκιση.

Πρόστιμα για ανασφάλιστο όχημα

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ελέγχει ηλεκτρονικά ποια αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστα. Μετά στέλνει ειδοποιητήριο στους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων αυτοκινήτων για να ασφαλίσουν άμεσα το αυτοκίνητο τους ή να αποδείξουν ότι έχουν ασφάλεια. Μαζί με την ειδοποίηση ο οδηγός πρέπει να πληρώσει ηλεκτρονικά ένα παράβολο. Αν δεν κάνει τίποτα από τα παραπάνω τότε αναλαμβάνει η αστυνομία και εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.

Οι κυρώσεις είναι:

Αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες

Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για 6 μήνες

Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος

Πρόστιμο 250€ για τα δίκυκλα

Πρόστιμο 500€ για τα Ε.Ι.Χ.

Φυλάκιση από 2 έως και 12 μήνες με πρόστιμο ως και 3.000€

Τα πρόστιμα του Δημοσίου είναι:

200€ μέχρι 1.000 κ.ε. (αυτοκίνητα)

250€ για πάνω από 1.001 κ.ε. (αυτοκίνητα)

100€ μέχρι 250 κ.ε. (δίκυκλα)

150€ για πάνω από 251 κ.ε. (δίκυκλα)

Μην ξεχνάς ότι για να ασφαλίσεις το αυτοκίνητο σου θα πρέπει πρώτα να πληρώσεις αν υπάρχει πρόστιμο που εκκρεμεί. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου και η άδεια κυκλοφορίας σου επιστρέφονται νωρίτερα από τα προβλεπόμενο, μόνο αν πληρώσεις και στείλεις απόδειξη για το πρόστιμο αλλά και αποδεικτικό ότι αγόρασες ασφάλεια αυτοκινήτου.

Δες αν είσαι ανασφάλιστος

Δες εδώ εύκολα και γρήγορα αν είσαι ασφαλισμένος. Με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ελέγχεις αν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο σου, σε ποια ασφαλιστική εταιρεία και πότε λήγει το συμβόλαιο σου.

Ασφαλίσου εύκολα, γρήγορα & οικονομικά online

Στην Ελλάδα λιγότερο από το 11% των οδηγών αγοράζει την ασφάλεια του online και περίπου οι μισοί από αυτούς χρησιμοποιούν πλατφόρμες αναζήτησης. Η online αγορά δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνεις τιμές και καλύψεις από όλη την αγορά και να επιλέξεις αυτό που σε συμφέρει και σου ταιριάζει. Σύγκρινε την αγορά στο Pricefox και δες πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις στην ασφάλεια αυτοκινήτου σου. Στο Pricefox θα βρεις ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου με άτοκες μηνιαίες δόσεις από 7€/μήνα και 24/7 πραγματική εξυπηρέτηση πελατών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: Εκτέλεσε εν ψυχρώ γάτα γιατί... έσκιζε τις σακούλες σκουπιδιών

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ένταλμα για ληστείες κατά συρροή σε βάρος του Γεωργιανού

Πρίγκιπας Χάρι: πλάνα από την κηδεία της Νταϊάνα στο ντοκιμαντέρ της Όπρα Γουίνφρεϊ