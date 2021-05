Πολιτική

Μητσοτάκης: Συμμετείχε σε μάθημα νηπιαγωγείου της Ξάνθης

Τα παιδιά έκαναν κανονικά το μάθημά τους και στην τάξη τους «βρέθηκε» ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμά του και το μαθητικό τραγούδι για τον κορονοϊό.

Με μαθητές του Νηπιαγωγείου Πάχνης στην Ξάνθη συνομίλησε με τηλεδιάσκεψη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε διαδικτυακά το μάθημα, το οποίο πλέον γίνεται ξανά δια ζώσης, ενώ οι 17 μικροί μαθητές στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο εξέφρασαν τη χαρά τους για την επιστροφή τους στο σχολικό περιβάλλον.

Πρόκειται για παιδιά που ανήκουν στη μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα της Θράκης, μιλούν άριστα ελληνικά τα οποία διδάσκονται στο σχολείο και τραγούδησαν στον κ. Μητσοτάκη ένα τραγούδι για τον κορονοϊό το οποίο έγραψαν μόνοι τους.

Η νεαρή Ντοά, η οποία κατά τη διάρκεια του lockdown είχε στείλει στον πρωθυπουργό βίντεο ζητώντας του να ανοίξει τα σχολεία γιατί της είχαν λείψει οι συμμαθητές και η νηπιαγωγός της, ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην κλείσουν ξανά οι σχολικές μονάδες, ενώ παράλληλα είπε ότι θα ήθελε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κι έναν προτζέκτορα με διαδραστικό πίνακα για την τάξη της.

«Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το αίτημά σου θα ικανοποιηθεί αμέσως» της απάντησε ο πρωθυπουργός ο οποίος απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς είπε: «Ξέρω πόσο δύσκολα ήταν εν μέσω κορονοϊού να μπορέσετε να κρατήσετε την επικοινωνία με τα παιδιά ζωντανή. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβλέπω τα παιδιά στην τάξη, με τις μάσκες τους, με όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, διότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τη σχολική τάξη, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά»

Την ελπίδα ότι «θα συμμετέχουμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες που ενώνουν τα σχολεία με την ηγεσία, τις διευθύνσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και όλα αυτά για το καλό των σχολείων», διατύπωσε η εκπαιδευτικός του νηπιαγωγείου, Ολυμπία Τζιώτζη, η οποία επισήμανε ότι σε πολλές περιπτώσεις αναπληρωτές δάσκαλοι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να καλύψουν τις ανάγκες μικρών σχολείων όπως το νηπιαγωγείο Πάχνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη και ευχαρίστησε την κ. Τζιώτζη και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για το έργο τους, ειδικά εν μέσω των προκλήσεων που προκάλεσε η πανδημία, ενώ τόνισε ότι «το υπουργείο προχωρά ύστερα από παραπάνω από μία δεκαετία σε μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση». «Έπειτα από 12 χρόνια θα αρχίσει σταδιακά να κλείνει αυτή η πληγή αναπληρωτών νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών, που καλύπτουν όμως ουσιαστικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Ολυμπία και στην Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, όχι μόνο εν μέσω κορονοϊού αλλά και ευρύτερα. Είναι τεράστια προσπάθεια και πραγματικά αυτή δεν περνάει καθόλου απαρατήρητη. Να ξέρετε ότι πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για το πάρα πολύ σημαντικό έργο που κάνετε», είπε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η οποία έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Εύη Στυλιανίδου, σημείωσε ότι το σχολείο της Πάχνης βρίσκεται «σε μία περιοχή όπου ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καθιέρωσε την ισονομία και την ισοπολιτεία», προσθέτοντας πως «αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης παρέμβασης είναι και τα νηπιαγωγεία μας, η εκπαίδευση της προσχολικής αγωγής».

«Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτή την πολιτική -όπως ξέρει πολύ καλά ο δήμαρχος- έμπρακτα, έτσι ώστε να δίνουμε τις δυνατότητες σε όλα τα ελληνόπουλα, ανεξαρτήτως θρησκείας, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για πρόοδο στη ζωή τους», τόνισε ο πρωθυπουργός, αποσαφηνίζοντας ότι η ισοπολιτεία και η ισονομία στη Θράκη «αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πολιτική επιλογή, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης αλλά και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι τα παιδιά θα ήθελαν μία παιδική χαρά στον οικισμό τους, με τον πρωθυπουργό να προσθέτει ότι η Πολιτεία είναι έτοιμη να βοηθήσει τον Δήμο Μύκης ώστε το έργο να υλοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Ριτβάν Ντελή Χουσεΐν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για το αδιάλειπτο ενδιαφέρον του για την περιοχή. «Ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη φορά είναι που σας έχουμε στον τόπο μας, με φυσική παρουσία, αλλά και τηλεφωνικά και με τηλεδιάσκεψη», είπε. «Σας ευχαριστώ όχι μόνο σαν πρωθυπουργό αλλά και σαν άνθρωπο, διότι είστε συνέχεια, μα συνέχεια, δίπλα μας».

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το νηπιαγωγείο της Πάχνης έμεινε κλειστό όσο ήταν σε ισχύ τα προστατευτικά μέτρα κατά του κορονοϊού και όλοι οι μαθητές συμμετείχαν απρόσκοπτα στο μάθημα μέσω τηλεκπαίδευσης, με την υποστήριξη και του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο προσέφερε 13 tablets.

Το σχολείο έχει ενισχυθεί και με άλλες δωρεές, καθώς με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης έλαβε παιχνίδια αυλής που δωρίθηκαν από ιδιώτες, ενώ το Δ' Σώμα Στρατού έχει εγκαταστήσει στο κτήριο σύστημα air conditioning.

Στη συζήτηση με τα παιδιά έλαβε μέρος επίσης η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ζέττα Μακρή.





