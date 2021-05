Κόσμος

Ισπανία: Στρατός για το μεταναστευτικό κύμα από το Μαρόκο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες άνθρωποι κατάφεραν να περάσουν σε ισπανικό έδαφος, πολλοί εκ των οποίων επέστρεψαν στην Αφρική. Παιδιά φτάνουν κολυμπώντας.

Η Ισπανία έστειλε πίσω στο Μαρόκο 1.500 από τους περίπου 6.000 μετανάστες που εισήλθαν χθες, Δευτέρα, στον ισπανικό θύλακο της Θέουτα, ανακοίνωσε ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών, ενώ σήμερα τουλάχιστον 86 μετανάστες κατάφεραν να περάσουν από το Μαρόκο τον ψηλό φράκτη που προστατεύει τον άλλο ισπανικό θύλακο, αυτόν της Μελίγια, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του θυλάκου.

«Περίπου 6.000 άνθρωποι» εισήλθαν στη Θέουτα και «αυτή τη στιγμή, έχουμε στείλει πίσω 1.500 από τους ανθρώπους αυτούς και συνεχίζουμε αυτές τις επιστροφές», δήλωσε ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα μιλώντας στη δημόσια ισπανική τηλεόραση.

Εξάλλου, από τη νομαρχία της Μελίγια ανακοινώθηκε πως συνολικά «περισσότεροι από 300» άνθρωποι προερχόμενοι από «την υποσαχάρεια Αφρική» επιχείρησαν να διασχίσουν το φράκτη σήμερα «γύρω στις 4:45» (05:45 ώρα Ελλάδας). Απ' αυτούς, «85 άνδρες και μία γυναίκα κατάφεραν να εισέλθουν», διευκρίνισε η νομαρχία σε ανακοίνωσή της.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε την ενέργεια αυτή, λέγοντας ότι "είναι σύμφωνη με το νόμο και τις διεθνείς συνθήκες και τις συμφωνίες με το Μαρόκο".

Ο υπουργός διευκρίνισε εξάλλου ότι μεταξύ των 6.000 μεταναστών που έφτασαν χθες στην Θέουτα μπορεί να βρίσκονται 1.500 ανήλικοι, αλλά σημείωσε ότι ακόμη είναι "πολύ νωρίς" για να αναφέρει έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Απέναντι στην συρροή αυτή, η Ισπανία ενίσχυσε τις δυνάμεις της εθνοφυλακής της και της εθνικής αστυνομίας στην ζώνη αυτή με 200 επιπλέον ένστολους.

Οι στρατιώτες θα περιπολούν στα σύνορα μαζί με την ισπανική αστυνομία. «Αυτό αρχίζει αμέσως», δήλωσε η πηγή χωρίς να διευκρινίσει πόσοι στρατιώτες θα αναπτυχθούν.

Εκπρόσωπος της κυβερνητικής αντιπροσωπείας της Θέουτα δήλωσε πως οι στρατιώτες θα συνεργαστούν επίσης με την αστυνομία σε ευαίσθητα σημεία μέσα στο θύλακο για να διατηρήσουν την τάξη στους δρόμους.

Οι αρχές όρισαν επίσης ένα στάδιο στη Θέουτα για να "μεταφέρουν εκεί τους ενήλικες Μαροκινούς που βρίσκονται στο δρόμο για να προχωρήσουν στη συνέχεια στην απέλασή τους", διευκρίνισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αρχές της Θέουτα.

Συνολικά "περισσότεροι από 300" άνθρωποι από την "υποσαχάρια Αφρική" προσπάθησαν να διασχίσουν τα σύνορα που χωρίζουν την Μελίγια από το Μαρόκο σήμερα γύρω στις 04:45 τοπική ώρα (05:45 ώρα Ελλάδος), αναφέρουν οι αρχές της Μελίγια σε ανακοίνωσή τους.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι απωθήθηκαν, αλλά "85 άνδρες και μια γυναίκα κατάφεραν να εισέλθουν", σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η γυναίκα αυτή χρήζει βοηθείας από τον Ερυθρό Σταυρό, διευκρίνισαν οι αρχές της Μελίγια.

"Οι μετανάστες αυτοί είχαν επιθετική στάση και πέταξαν πέτρες κατά των φρουρών", τρεις από τους οποίους χρειάστηκε να λάβουν φροντίδα για "ελαφρές κακώσεις", σύμφωνα και πάλι με τις αρχές της Μελίγια.

Οι μετανάστες που κατάφεραν να εισέλθουν στον θύλακο οδηγήθηκαν στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής (CETI) της Μελίγια.

Μένει στην Ισπανία ο Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να ακυρώσει σήμερα προγραμματισμένο ταξίδι του στο Παρίσι λόγω της κρίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης.

Λόγω των "τελευταίων εξελίξεων" στη Θέουτα, ο Σάντσεθ ακύρωσε την συμμετοχή του σε σύνοδο κορυφής για την χρηματοδότηση των αφρικανικών οικονομιών στην πρωτεύουσα της Γαλλίας και θα κάνει δηλώσεις έπειτα από το υπουργικό συμβούλιο που θα γίνει το μεσημέρι, διευκρίνισε η κυβέρνηση.

"Προτεραιότητά μου είναι προς το παρόν να επανέλθει η ομαλότητα στην Θέουτα. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την πλήρη υποστήριξη της ισπανικής κυβέρνησης", η οποία θα δείξει "το μεγαλύτερο σθένος για να εγγυηθεί την ασφάλειά τους και να υπερασπιστεί την ακεραιότητά τους ως αναπόσπαστο μέρος της χώρας", υπογράμμισε ο Σάντσεθ σε μήνυμά του στο Twitter.

Mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de Espana y la maxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del pais ante cualquier desafio. — Pedro Sanchez (@sanchezcastejon) May 18, 2021

Στο μεταξύ η υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας αιτιολόγησε χθες, Δευτέρα, το βράδυ την υποδοχή στην Ισπανία του επικεφαλής των αυτονομιστών Σαχράουι του Μετώπου Πολισάριο και απέκλεισε ότι η διαφωνία με το Ραμπάτ πάνω σε αυτό το ζήτημα ευθύνεται για την άφιξη των χιλιάδων αυτών μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

"Ήταν και είναι πολύ απλά ένα ανθρωπιστικό ζήτημα, μια ανθρωπιστική απάντηση σε ένα αίτημα για ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν άνθρωπο που η υγεία του βρισκόταν σε πάρα πολύ εύθραυστη κατάσταση", δήλωσε η Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια σε συνέντευξη που παραχώρησε αργά χθες Δευτέρα το βράδυ στον ραδιοσταθμό Cadena Ser.

"Δεν αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ανηλίκων στην θάλασσα όπως είδαμε τις τελευταίες ώρες στην Θέουτα", ότι αυτό θα μπορούσε να είναι "μια απάντηση σε μια ανθρωπιστική ενέργεια", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, Μαροκινοί αξιωματούχοι, τους οποίους δεν κατονόμασε, "διαβεβαίωσαν" χθες τις ισπανικές αρχές ότι η συρροή αυτή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα "δεν αποτελεί καρπό της διαφωνίας" με το Ραμπάτ για την παρουσία στην Ισπανία του ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο Μπραχίμ Γάλι.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ραμπάτ και τη Μαδρίτη έχουν οξυνθεί από την άφιξη στην Ισπανία στις 18 Απριλίου του επικεφαλής των αυτονομιστών Σαχράουι για θεραπεία από την COVID-19, ενώ το Μαρόκο έφτασε ως το σημείο να καλέσει τον Ισπανό πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών για να του εκφράσει την "αγανάκτησή" του.