Κοινωνία

Επίθεση στον 60χρονο στην Νέα Σμύρνη: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πέντε νεροί ζήτησαν συγγνώμη από το θύμα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι όροι που τους επιβλήθηκαν.

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πέντε κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 60χρονου στην πλατεία της Νέας Σμύρνης πριν πέντε ημέρες.

Οι κατηγορούμενοι, στους οποίους κατά περίσταση αποδίδονται τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, βαριάς σωματικής βλάβης, παραβίασης των μέτρων κατά του κορονοϊού και παραβίασης του νόμου περί όπλων, συνελήφθησαν μετά από καταγγελία του θύματος ότι ξημερώματα της 12ης Μαΐου του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο όταν τους έκανε παρατήρηση για «κορονοπάρτι» στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Σύμφωνα με τον καταγγέλοντα του αφαίρεσαν το κινητό του.

Στις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη για όσα συνέβησαν, ομολογώντας ότι ήταν παρόντες στην συμπλοκή. Και ο κατηγορούμενος που φέρεται να χτύπησε τον 60χρονο με μαχαίρι ομολόγησε ότι είναι ο δράστης του τραυματισμού του θύματος, δηλώνοντας πως έχει μετανιώσει για την πράξη του.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι πέντε κατηγορούμενοι, με την επιβολή των περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: νέα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Επαναλαμβάνεται ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών

Ισπανία: Στρατός για το μεταναστευτικό κύμα από το Μαρόκο (εικόνες)