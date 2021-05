Πολιτική

Γεννηματά για κλιματική αλλαγή: χρειάζεται ένας νέος κλιματικός νόμος

«Εμάς η πορεία μας είναι αταλάντευτη προς την κατεύθυνση να σφυρηλατήσουμε ένα νέο Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο», τόνισε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Την άμεση ανάγκη να συνδιαμορφωθεί, με τη συναίνεση όλων των κομμάτων, το εθνικό πλαίσιο πράσινης ανάπτυξης που θα αποτυπωθεί σε έναν νέο κλιματικό νόμο, τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στη Βουλή, όπου συζητείται στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, η σχετική πρόταση που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ.

Η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι η πρόταση του Κινήματος Αλλαγής στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου Πράσινου Κοινωνικού Συμβολαίου, στο επίκεντρο του οποίου είναι η «παραγωγή πράσινων τεχνολογιών στον τόπο μας, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας». 'Όπως σημείωσε, «μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι. Είτε θα σφυρηλατήσουμε μαζί με τους πολίτες ένα νέο Πράσινο Κοινωνικό συμβόλαιο είτε το περίφημο «Green Deal» θα δώσει τη θέση του σε άλλο ένα, απαρχαιωμένο οικονομικό deal, πελατειασμού και συντήρησης».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε ότι το εγχείρημα είναι τεράστιο, καθώς το αύριο μετά την πανδημία πρέπει να είναι βιώσιμο, αλλά και δίκαιο για όλους.

«Το ζήτημα είναι πολιτικό, οικονομικό και ηθικό. Να δώσουμε, γι' αυτό, το μήνυμα από κοινού στους πολίτες και είναι προφανές ότι στην ιεράρχηση και την εφαρμογή θα υπάρξει πολιτική σύγκρουση», συμπλήρωσε ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να κινητοποιηθούν οι πολίτες και ειδικά οι νέοι.

Η κ. Γεννηματά υποστήριξε ότι δεν είναι πολιτικά ουδέτερος ο δρόμος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιμακτικής αλλαγής και υπενθύμισε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήραν και καθιέρωσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Όμως και στο Κίνημα Αλλαγής είμαστε οι πρώτοι που παρουσιάσαμε πριν δύο χρόνια το "Ενεργειακό Διαβατήριο" για το μέλλον και αναφερθήκαμε με θάρρος και γενναιότητα στη μεταλιγνιτική Ελλάδα, ενώ πρόσφατα εξειδικεύσαμε στο πλαίσιο της πρότασής μας για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης πως η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας. Με την παραγωγή πράσινων τεχνολογιών να γίνεται στον τόπο μας, δημιουργώντας πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας», τόνισε.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι βασικός στόχος είναι «η πράσινη επανεκκίνηση της οικονομίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αειφορίας» και προσδιόρισε τις εξής κατευθύνσεις:

1. Θεσμοθέτηση ποσοστιαίων στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για το 2030, το 2040 και το 2050 σε σύγκριση με τα ποσοστά εκπομπών του 1990.

2. Κλιματική ουδετερότητα στην Ελλάδα έως το 2050.

3. Συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης των εκπομπών που προκαλούνται από δράσεις της κυβέρνησης και του δημόσιου τομέα έως το 2030.

4. Συγκεκριμένος προϋπολογισμός υποστήριξης επίτευξης των στόχων και των σχετικών δομών που απαιτούνται.

«Κλειδί της πρότασής μας είναι η πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των ειδικών, των επιχειρήσεων και των πολιτών, με έμφαση στη συμμετοχή της νέας γενιάς. Και φυσικά η ένταξη της προστασία του κλίματος στον πυρήνα κάθε κυβερνητικής πολιτικής και δράσης και ενέργειας κάθε υπουργείου», επεσήμανε η κ. Γεννηματά και πρότεινε:

« - Τη σύσταση Ανεξάρτητου Κλιματικού Συμβουλίου , αποτελούμενο από διακεκριμένους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, που θα προτείνει λύσεις προς την κυβέρνηση και θα παρακολουθεί την πρόοδο στην υλοποίηση των κλιματικών στόχων.

, αποτελούμενο από διακεκριμένους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, που θα προτείνει λύσεις προς την κυβέρνηση και θα παρακολουθεί την πρόοδο στην υλοποίηση των κλιματικών στόχων. - Τη θεσμοθέτηση Κλιματικής Συνέλευσης με τυχαία επιλογή πολιτών ώστε να εκπροσωπούν αντιπροσωπευτικά την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους.

με τυχαία επιλογή πολιτών ώστε να εκπροσωπούν αντιπροσωπευτικά την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους. - Τη σύσταση Επιτροπής Διαλόγου για την υποστήριξη των πολιτών-μελών της Συνέλευσης και την εξασφάλιση συνεργασίας όλων των πολιτικών-κοινωνικών δυνάμεων.

για την υποστήριξη των πολιτών-μελών της Συνέλευσης και την εξασφάλιση συνεργασίας όλων των πολιτικών-κοινωνικών δυνάμεων. - Τη σύσταση Επιτροπής Διαφάνειας και Λογοδοσίας , ώστε να συμμορφώνονται όλοι με τις διαδικασίες με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας.

, ώστε να συμμορφώνονται όλοι με τις διαδικασίες με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. - Την εφαρμογή συστήματος ετήσιου «επιτρεπτού προϋπολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου» σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για όλους, με πενταετή ορίζοντα. Με ταυτόχρονο σύστημα υποστήριξης για όσους θα θιγούν οικονομικά.

- Και βέβαια αν φαντάζει μεγάλο ...επίτευγμα η δημιουργία Ανεξάρτητου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που πρώτο το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε το 2009, τώρα χρειαζόμαστε έναν ειδικό "απεσταλμένο" Κλιματικής Αλλαγής σε κάθε υπουργείο. Κομβικό σημείο επαφής».

