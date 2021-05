Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 19 Μαΐου, στις 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 26 βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται, μέχρι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου, στις 23:59.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 8 μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2021) έως 4 ετών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά, (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κλπ).

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2020:

είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή

συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό > Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού.

