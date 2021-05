Life

“Γαλάζια Σημαία”: 2η στον κόσμο η Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένες κατά 30 οι παραλίες της χώρας μας, οι οποίες βραβεύτηκαν φέτος. Δείτε την αναλυτική λίστα ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών.

Με 545 βραβευμένες ακτές, 16 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 49 χώρες του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 49 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 13,5% των συνολικών βραβευμένων ακτών.

Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι φέτος, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με 96 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 4.040 ακτές, 707 μαρίνες και 78 τουριστικά σκάφη σε όλον τον κόσμο.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις βραβεύσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ετήσια αναγγελία των βραβεύσεων του Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία”, έγινε φέτος διαδικτυακά, παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτείας και κλαδικών φορέων του Τουρισμού. Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό:

o Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης ,

, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κώστας Κατσαφάδος ,

, η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου ,

, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός ,

, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος ,

, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιώργος Βερνίκος ,

, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου ,

, ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, Σταύρος Κατσικάδης ,

, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr Αντώνιος Αυγερινός.

Δείτε εδώ τη διαδικτυακή εκδήλωση της ανακοίνωσης των βραβεύσεων:

Και φέτος, οι “Γαλάζιες Σημαίες” θα κυματίσουν στις ελληνικές ακτές, επιβραβεύοντας την εξαιρετική ποιότητα υδάτων και το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών στους λουομένους, και διασφαλίζοντας με τα κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής, την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Από την ΕΕΠΦ τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία του φετινού αριθμού ρεκόρ των “Γαλάζιων Σημαιών” για την Ελλάδα, αφού συμπίπτει και με τις εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της ΕΕΠΦ, της παλαιότερης μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Η “Γαλάζια Σημαία” αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη “Γαλάζια Σημαία”, είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι “Εξαιρετική”. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και “Καλή”, δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα σκάφη), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη “Γαλάζια Σημαία” όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά.

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ένταλμα για ληστείες κατά συρροή σε βάρος του Γεωργιανού

AstraZeneca: παράλυση γυναίκας μετά τον εμβολιασμό της!