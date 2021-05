Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τους νέους φορείς του ιού που εντοπίστηκαν ανά περιοχή.

Για ακόμη μια μέρα, δεκάδες θάνατοι από τον κορονοϊό, προστέθηκαν στη σχετική μακάβρια λίστα. Ο αριθμός των διασωληνωμένων παρουσίασε μικρη πτώση σε σχέση με τη Δευτέρα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.812 νέα κρούσματα, ενώ οι ασθενείς που κατέληξαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 63.

Τα κρούσματα συνολικά στην Αττική ξεπέρασαν τα 1.400, ενώ τριψήφιος παρέμεινε και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Αιτωλοακαρνανία.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, έχει ως εξής:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ένταλμα για ληστείες κατά συρροή σε βάρος του Γεωργιανού

Τουρισμός: νέα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους