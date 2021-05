Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο φάρμακο “εξαφάνισε” τον ιό στα ποντίκια

Θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικό και για τη χρήση κατά των νέων μεταλλάξεων.

Μείωση έως και 99.9% του ιϊκού φορτίου στους πνεύμονες των ποντικών πέτυχε ένα αντιικό φάρμακο κατά της Covid-19, γεγονός που θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικό και για τη χρήση κατά των νέων μεταλλάξεων εφόσον η χρήση του εγκριθεί και για τους ανθρώπους.

Η θεραπεία εμποδίζει τον ιό να αναπαραχθεί επιτιθέμενη κατευθείαν στο γονιδίωμά του, ανέφεραν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Υγείας «Menzies» του πανεπιστημίου Γκρίφιθ της Αυστραλίας και του διάσημου ινστιτούτου City of Hope της Καλιφόρνια.

Το φάρμακο έχει σχεδιαστεί να αποδίδει τόσο ενάντια στην Sars-Cov-2 καθώς επίσης και έναντι κάθε νέας μετάλλαξης που μπορεί να προκύψει.

Ο Νάϊτζελ ΜακΜίλαν, ένας από τους βασικούς ερευνητές του πρότζεκτ, ανέφερε ότι τα νανοσωματίδια που χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν τη θεραπεία μέσα στο σώμα παραμένουν σταθερά στους 4 βαθμούς Κελσίου για 12 μήνες και σε θερμοκρασία δωματίου (παραμένουν σταθερά) για διάστημα άνω του μηνός, εννοώντας ότι το φάρμακο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ασθενών χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες αποθήκευσης και διανομής.

Μέχρι σήμερα, επιστήμονες από όλο τον κόσμο δεν έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό αντιϊκό φάρμακο κατά της Covid-19, παρότι κάποιοι από τους υποψήφιους είχαν φτάσει στο στάδιο των κλινικών δοκιμών.

Δύο υποψήφια σκευάσματα, το molnupiravir της εταιρείας Merck και το AT-527 των Roche και Atea, έχουν σημειώσει πρόοδο, με το πρώτο να εισέρχεται στη «φάση 3» και το δεύτερο, το οποίο έχει επιδείξει αντιϊκή δραστηριότητα σε ασθενείς με ηπατίτιδα C, να ακολουθεί σύντομα.

Μια μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είχε δημοσιευτεί τον περασμένο Νοέμβριο, πάντως, υποστήριζε ότι το φάρμακο ρεμδεσιβίρη, το οποίο χρησιμοποιείται για θεραπεία ασθενών με κορωνοϊό στα νοσοκομεία Βρετανίας και ΗΠΑ, δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις πιθανότητες επιβίωσής τους.

