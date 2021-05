Οικονομία

Αναστολή εργασίας για ανοιχτές επιχειρήσεις – Οι ΚΑΔ

Ποιες εν λειτουργία επιχειρήσεις αφορά η παράταση του μέτρου για την αναστολή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, με έναρξη από 14/5/2021, θα έχουν οι επιχειρήσεις-εργοδότες σε όλη τη χώρα που επαναλειτουργούν από 14/5/2021 και πλήττονται και των οποίων η δραστηριότητα είχε ανασταλεί το μήνα Μάιο και περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του πίνακα που ακολουθεί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι υποβολές μπορούν να πραγματοποιούνται από σήμερα Τρίτη 18/5/2021 έως 20/5/2021.

Συγκεκριμένα, μία επιχείρηση που από κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια, προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται πώς, μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

