Λωρίδα της Γάζας: η Αίγυπτος προσφέρει τεράστιο ποσό για την ανοικοδόμηση της

Την απόφαση του Καΐρου, παρουσίασε ο Αλ Σίσι, στην τριμερή με Μακρόν και Αμπντάλα.

Τη διάθεση 500 εκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος της αιγυπτιακής πρωτοβουλίας για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, αποφάσισε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου 'Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, όπως ανακοίνωσε η αιγυπτιακή προεδρία.

Την απόφασή του αυτή παρουσίασε ο Αιγύπτιος ηγέτης κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνόδου κορυφής στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν και τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου της αιγυπτιακής προεδρίας Πρέσβη Μπάσαμ Ράντι, εξειδικευμένες αιγυπτιακές εταιρείες θα συμμετάσχουν στη διαδικασία ανοικοδόμησης.

