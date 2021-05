Τουρκία: Νέα καταδίκη από το ΕΔΑΔ

Κόσμος

Ακόμα μία καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση δικαιωμάτων δημοσιογράφων.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε σήμερα εκ νέου την Τουρκία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δύο δημοσιογράφων οι οποίοι είχαν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση αφού δημοσίευσαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υπουργού τα οποία είχαν μεταδοθεί από τον ιστότοπο WikiLeaks.

"Η προσωρινή κράτηση επικριτικών φωνών δημιουργεί πολλά αρνητικά προηγούμενα, τόσο γι'αυτόν που τίθεται υπό κράτηση όσο και για ολόκληρη την κοινωνία", υπογραμμίζει το δικαστήριο.

"Η επιβολή ενός μέτρου που οδηγεί στην στέρηση της ελευθερίας, όπως συνέβη στην περίπτωση αυτή, έχει αναπόφευκτα αποτρεπτική επίδραση στην ελευθερία της έκφρασης, εκφοβίζοντας την κοινωνία των πολιτών και αναγκάζοντας σε σιγή τις αποκλίνουσες φωνές", προσθέτει.

Οι δύο δημοσιογράφοι, οι Τουντζά Ιλκέρ Εγκρετέν και Μαχίρ Καναάτ, γνωστοί για τις κριτικές απόψεις τους απέναντι στις πολιτικές της τουρκικής κυβέρνησης, κρατήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2016 ως τον Δεκέμβριο του 2017 "για συμμετοχή σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση".

Οι τουρκικές αρχές τους προσάπτουν ότι "φόρτωσαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπουργού που αφορούσε η υπόθεση αυτή", του Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρού του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τα προσωπικά αυτά μηνύματα, τα οποία είχαν υποκλαπεί το 2016 από ομάδα με το όνομα "RedHack", είχαν στη συνέχεια δημοσιευθεί στον ιστότοπο WikiLeaks.

Οι δικαστές του ΕΔΑΔ έκριναν ομόφωνα ότι η Τουρκία παραβίασε ταυτοχρόνως "το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια" των δύο δημοσιογράφων, η κράτηση των οποίων "δεν στηρίχθηκε σε εύλογες αιτίες υποψίας ότι διέπραξαν αδίκημα", και της ελευθερίας της έκφρασης, την οποία τους στέρησαν "λόγω των δημοσιογραφικών τους δραστηριοτήτων".

Επιπλέον, το δικαστήριο καταδίκασε την Τουρκία ότι στέρησε από τους ενάγοντες και τους δικηγόρους τους "την πρόσβαση στην υπόθεση χωρίς έγκυρη αιτιολόγηση".

Η Άγκυρα καταδικάστηκε στην καταβολή 5.750 ευρώ στον έναν από τους δημοσιογράφους για πρόκληση υλικής βλάβης, 14.000 στον καθένα για ηθική βλάβη και 2.250 ευρώ και πάλι στον καθένα για δικαστικές δαπάνες.

Η Τουρκία καταδικάζεται τακτικά από το ΕΔΑΔ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες διαπράχθηκαν κυρίως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, της οποίας ακολούθησαν σημαντικές διώξεις στον στρατό, τη δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

