ΑΝΤ1 - Ζέτα Μακρυπούλια: Ανανέωση της συνεργασίας τους

Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 παραμένει για τα επόμενα χρόνια ένα από τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, ένα από τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα της τηλεόρασης, παραμένει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 για ακόμα 2 χρόνια.

Με ξεχωριστό ταλέντο και δημιουργική διάθεση, η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη δυνατή της πορεία, δίνοντας μοναδική ενέργεια στην ψυχαγωγία του ΑΝΤ1.

