Euro 2020: O Καρίμ Μπενζεμά έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή

Ο Γάλλος επιθετικός έχει να αγωνιστεί έξι χρόνια με την φανέλα της Εθνικής μετά την τιμωρία του.

O Καρίμ Μπενζεμά είναι ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στην εθνική Γαλλίας, για πρώτη φορά μετά το 2015, και τη συμμετοχή του στο Euro 2020!

Όπως αναφέρουν L'Equipe, Le Parisien και MARCA, όλα δείχνουν ότι ο Ντιτιέ Ντεσάμπ θα άρει την τιμωρία του Γάλλου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης και θα τον συμπεριλάβει στους κληθέντες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τιμωρημένος από το 2016, δεν ήταν ούτε στο Euro εκείνης της χρονιάς, ούτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 στη Ρωσία.

Η εξαιρετική αγωνιστική κατάστασή του, ωστόσο, έβαλε, όπως φαίνεται, τον Ντεσάμπ σε σκέψεις, ενώ το γεγονός ότι στην αποστολή κάθε ομάδας μπορούν να δηλωθούν 26 παίκτες διευκολύνει τον Γάλλο ομοσπονδιακό προπονητή.

Βοηθά επίσης ότι για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Μπενζεμά έχει ανακηρυχθεί σε ψηφοφορία από τους παίκτες στη Γαλλία ως ο καλύτερος Γάλλος παίκτης που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

