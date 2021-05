Κοινωνία

AEI: Οι ημερομηνίες για κατατακτήριες εξετάσεις και κατ' εξαίρεση μετεγγραφές

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Πως θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Στο χρονικό διάστημα 24, 25 και 26 Μαΐου θα υποβληθούν, εκ νέου, αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων σε τμήματα και σχολές των ΑΕΙ, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε ειδική εφαρμογή.

Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι, κατόπιν αιτημάτων των Πανεπιστημίων, παρατείνεται η ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων

για την εισαγωγή σε τμήματα ή σχολές των ΑΕΙ, από τις 19 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου, κατ’ εξαίρεση φέτος, λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας.

