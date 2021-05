Life

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Σπύρος Δημητρίου: Δύσκολες ώρες για το ζευγάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ πένθος. Πέθανε η πεθερά της τραγουδίστριας.

Βαρύ πένθος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον σύζυγό της, Σπύρο Δημητρίου, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών η μητέρα του γνωστού δικηγόρου και πεθερά της τραγουδίστριας.

Η Σταυρούλα Δημητρίου ήταν μια έμπειρη και πολύ γνωστή δικαστικός που υπηρέτησε για πολλά χρόνια το δικαστικό σώμα και διακρίθηκε για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της.

Διετέλεσε επί πολλά έτη ανακρίτρια στο Πρωτοδικείο Αθηνών και αποτέλεσε μία από τις πλέον γνωστές δικαστικούς στο χώρο της για το υψηλό επίπεδο των γνώσεών της.

Μετά την αποχώρηση από το δικαστικό σώμα, η Σταυρούλα Δημητρίου αφοσιώθηκε στη συγγραφή βιβλίων, μερικά από τα οποία έτυχαν μεγάλης αποδοχής από το αναγνωστικό κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρο Τσίλλερ - Λοβέρδου: Βίντεο - ξενάγηση στο νέο μουσείο της Αθήνας (βίντεο)

Ο Λευτέρης Λαζάρου στο “Πρωινό” για το Παλάτι και τις εκπομπές μαγειρικής (βίντεο)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ντουντουνάκη