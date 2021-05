Life

Ναόμι Κάμπελ: Έγινε μανούλα στα 50 της για πρώτη φορά

Η Ναόμι Κάμπελ ανακοίνωσε σήμερα ότι έγινε μητέρα.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η “Μαύρη Γαζέλα”, όπως την αποκαλούν στον χώρο της μόδας, έγραψε: “Μια όμορφη, μικρή ευλογία με επέλεξε να γίνω η μητέρα της. Τόσο μεγάλη τιμή μου που έχω αυτήν την ευγενική ψυχή στη ζωή μου, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τον δια βίου δεσμό που τώρα μοιράζομαι μαζί σου, άγγελέ μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη.”

