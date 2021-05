Life

Θυμός: Πόσο επικίνδυνο είναι να μην τον εκφράζεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι χειρότερο να "καταπίνεις" τον θυμό από το να τον αφήνεις να ξεσπάσει;

Σίγουρα την έχεις ακούσει αυτή τη φράση: έσκασε γιατί τα κράταγε όλα μέσα του.

Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που μας επιτρέπει, έστω και παροδικά, να εκτονωθούμε αλλά και να νιώσουμε πιο δυνατοί. Όπως εξηγεί η Μαρίνα Μόσχα, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια. το πως εκφράζεται ο θυμός εκτός από τον γεννητικό παράγοντα, διαμορφώνεται αρχικά στην οικογένεια και μετέπειτα στις άλλες ομάδες στις οποίες συμμετέχουμε. Είναι πιθανόν μάλιστα κάποιος που θυμώνει με υπερβολική ένταση να νιώθει ότι δεν του έδιναν σημασία όταν ήταν παιδί ή ότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν επαρκώς τα συναισθήματά του.

Η έκφραση του θυμού κάνει κακό;

Κάθε φορά που θυμώνουμε, το σώμα μας διεγείρει την παραγωγή ορμονών που σχετίζονται με το άγχος, οι οποίες μακροπρόθεσμα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας. Η τάση λοιπόν να θυμώνουμε με το παραμικρό ή ο χρόνιος θυμός ειδικά αν συνοδεύεται από εχθρότητα και επιθετικότητα μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιολογικά προβλήματα, υψηλή χοληστερίνη, υπέρταση, εξασθένιση του ανοσοποιητικού και αϋπνίες. Οι εκρήξεις θυμού από την άλλη χαρακτηρίζονται από έντονα ξεσπάσματα και συνήθως κατά τη διάρκεια τους το άτομο δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις αντιδράσεις του. Πέρα από τα προβλήματα που προκύπτουν στις κοινωνικές σχέσεις, ένα άτομο με έντονα ξεσπάσματα θυμού κινδυνεύει εξαιτίας της ξαφνικής αύξησης της αρτηριακής πίεσης που μπορεί να απειλήσει ακόμα και τη ζωή του!

…ή καλό;

Παρόλη την καταστροφική πλευρά του θυμού, αρκετοί ειδικοί συμφωνούν ότι υπάρχει και η θετική του πλευρά. Έχει διαπιστωθεί ότι όσοι εκφράζουν συχνά το θυμό τους και σε λογικά πλαίσια μπορούν να ζήσουν περισσότερο από όσους τον κρατούν μέσα τους. Η οργή εξάλλου είναι κι αυτή ένα συναίσθημα και η καταστολή της μπορεί να επιβαρύνει και σωματικά και ψυχικά. Ο χρόνιος θυμός που δεν εκφράζεται μπορεί να είναι η αιτία που συσσωρεύονται μέσα μας αρνητικά συναισθήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε κατάθλιψη. Το να εκφράζουμε λοιπόν το θυμό μας μπορεί να είναι ιδιαίτερα θετικό. Αρκεί να γνωρίζουμε το όριο ανάμεσα στην απλή αποσυμπίεση και μια έκρηξη θυμού. Για αυτό το καλύτερο από όλα είναι να εκφράζουμε τον θυμό μας με υγιή τρόπο. Η κα Μόσχα μας προτείνει μερικούς.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Σπύρος Δημητρίου: Δύσκολες ώρες για το ζευγάρι

Ναόμι Κάμπελ: Έγινε μανούλα στα 50 της για πρώτη φορά

Μέγαρο Τσίλλερ - Λοβέρδου: Βίντεο - ξενάγηση στο νέο μουσείο της Αθήνας (βίντεο)